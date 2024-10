Geen enkele Ajax-speler goed genoeg voor Feyenoord: 'Niet één van de elf, niet één!'

Geen enkele speler van Ajax zou in het huidige Feyenoord een basisplaats hebben, zegt voormalig aanvaller Harry van der Laan bij FC Rijnmond. Woensdag staan beide aartsrivalen in De Kuip in Rotterdam voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar.

Na een moeizaam begin heeft Feyenoord-trainer Brian Priske het behoorlijk op de rit weten te krijgen in Rotterdam-Zuid. Feyenoord maakte de afgelopen weken indruk door in de Champions League de uitwedstrijden bij zowel Girona (2-3) als Benfica (1-3) in winst om te zetten en rekende in de Eredivisie af met clubs als FC Twente (2-1 in De Kuip) en FC Utrecht (0-2 in Stadion Galgenwaard). Priskes collega Francesco Farioli boekt bij Ajax weliswaar óók resultaten, maar na de zeges op Qarabag in de Europa League (0-3) en Willem II in de competitie (1-0) weerklonk een spervuur aan kritiek op het spel van de Amsterdamse club.

'Er zit geen sfeer in de Johan Cruijff ArenA, dat gegalm...'

Van der Laan vond het een 'vreselijk' schouwspel dat Ajax zondag tegen Willem II liet zien. "Het was zó slecht", zegt de zestigjarige oud-spits. Wat ook niet meehielp is het stadion van de recordkampioen van Nederland: "Die ArenA vind ik al helemaal niks. Dat gegalm... er zit geen sfeer in het stadion", merkt Van der Laan op.

Daarna doet Van der Laan zijn stevigste uitspraak: "Maar wat ik ook zag: niet één speler van Ajax 1 zou ik willen hebben in Feyenoord 1. En dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Niet één van de elf, niet één." Later in het gesprek legt Van der Laan nogmaals uit: "Niet één speler zou ik één-op-één willen wisselen. De rechtsback niet met onze rechtsback, de centrale verdediger niet, noem maar op. Álles bij Feyenoord is op dit moment beter, vind ik." En als hij dan toch wat moet noemen, dan zou dat in de punt van de aanval zijn: "Misschien de spitspositie, met Julián Carranza of Brian Brobbey. Of Carranza beter is dan Wout Weghorst? Weghorst is natuurlijk een geweldige pinchhitter, dat is een wapen dat je achter de hand hebt. Maar dat is de enige positie", aldus Van der Laan.

Ali Boussaboun, ook oud-speler van Feyenoord, laakt vooral het veelbesproken roulatiebeleid van Farioli - de Italiaan stelde tegen Willem II liefst tien nieuwe namen op ten opzichte van het duel met Qarabag. "Wat ik niet begrijp: je bent een nieuwe trainer... ik vind dat je altijd een bepaalde basis moet creëren. Wat je nu ziet bij Ajax: er worden elke wedstrijd vijf, zes omzettingen gemaakt. Wat ga je daarmee creëren? Ontevreden spelers, spelers die vroeg gewisseld worden, bijna altijd dezelfden. Dus je creëert geen vastigheden, je creëert geen team. En ook nog eens een andere manier van spelen. Dus ja, ik denk dat Feyenoord woensdag favoriet is", aldus Boussaboun.

