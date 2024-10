Francesco Farioli wekt ongeloof: 'Ik werd er misselijk van, ik voelde barf naar boven komen'

Journaliste Danielle Kliwon werd zondag opgeschrikt door de beslissing van Francesco Farioli om de opstelling van Ajax op maar liefst tien plekken te wijzigen. In de Hard Gras Podcast geeft Kliwon zelfs aan dat ze er misselijk van werd dat zoveel reserves van de Amsterdammers de kans kregen in de basis.

In de nieuwste editie van de Hard Gras Podcast wordt het extreme wisselbeleid van Farioli bij Ajax kritisch besproken. Kliwon, die regelmatig te gast is in het programma, houdt gemengde gevoelens over aan de beslissing van de Italiaan: Twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Je bent voor rouleren, de resultaten zijn belangrijk en vergeleken met vorig jaar doet Ajax het beter", zegt Kliwon, die ook een andere kant van het verhaal ziet.

"Aan de andere kant is het ook zo dat ik misselijk werd toen ik de opstelling voorbij zag komen. Ik dacht: o mijn god, gaan we dit echt doen? Ik voelde een beetje barf naar boven komen", zegt Kliwon, waarna tafelgast Henk Spaan hard begint te lachen.

Kliwon zou het vreemd vinden als Farioli het wisselbeleid doorvoert omdat de spelers van Ajax momenteel nog niet fit genoeg zijn om hele wedstrijden in korte tijd te spelen: "Wij weten alleen niet hoe fit de spelers van Ajax zijn, maar het zou wel schandalig zijn als de spelers in november nog niet fit genoeg zijn", besluit ze.