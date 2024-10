Kenneth Perez hekelt critici: 'Het is gek, want dit gaat echt nooit gebeuren onder Farioli'

Kenneth Perez kijkt met verbazing naar de kritiek die Francesco Farioli krijgt vanwege het weinig sprankelende spel van zijn Ajax. De analist van ESPN stelt dat deze discussie best gek is, aangezien de Italiaanse oefenmeester voorafgaand aan zijn aanstelling al werd gezien als een trainer die vanuit een gesloten organisatie speelt.

Farioli stond er bij het Franse OGC Nice niet om bekend uiterst aanvallend te voetballen, maar zorgde er wel voor dat de veldbezetting en de organisatie goed stond. Dat beeld is nu ook te zien bij Ajax. De Amsterdammers geven normaliter een stuk minder weg dan in het vorige seizoen, maar missen nog wel aanvallende stootkracht. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA pikte het tamme voetbal, dat voornamelijk is gericht op het weggeven van weinig kansen, zondag tegen Willem II niet langer en begon in de 75ste minuut aan een fluitconcert.

Perez geeft in het programma Voetbalpraat van ESPN aan dat hij de kritiek op Farioli zijn speelstijl niet direct begrijpt: "Het is verrassend dat mensen verrast zijn dat Ajax zo speelt", benadrukt Perez. "Je hebt een trainer aangesteld van wie je weet wat voor cijfers hij had bij Nice. Ik vind het best gek dat mensen vinden dat Ajax superaanvallend hoort te spelen, met een aangestelde trainer die precies het tegenovergestelde doet", legt Perez uit.

De Deense analist verwacht ook niet dat Ajax nog een stuk aanvallender gaat voetballen onder Farioli: "Ik snap de discussie niet. Het moet veel aanvallender? Dat gebeurt niet onder deze trainer! Dat ga je niet krijgen met deze trainer", verzekert Perez.

