John van 't Schip is heel duidelijk: 'Ik wil hier niet over praten, dit is afgesproken'

John van 't Schip weigerde maandagavond over Ajax te praten in het programma Rondo van Ziggo Sport. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers was te gast in de voetbaltalkshow, maar gaf voorafgaand en tijdens de uitzending aan dat hij geen zin had om over Ajax te praten.

Wytse van der Goot stelde Van 't Schip maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport de vraag of hij het logisch vindt dat Francesco Farioli ervoor kiest om te rouleren. De Italiaan staat er inmiddels bekend om veel spelers van Ajax rust te geven en met verschillende opstellingen aan te treden. De vraag van de presentator van Ziggo Sport wil Van 't Schip echter niet beantwoorden: 'Ik zit hier niet om over Ajax praten, dat is ook van tevoren al afgesproken", zei de voormalig trainer van Ajax tegen Van der Goot.

"Ik ben nog werkzaam bij Ajax, maar ben geen trainer meer, dus het is niet aan mij om daar nu over te praten. Ik wil best wel over Feyenoord praten, maar ik ga niet in het vaarwater van Farioli zitten", maakte Van 't Schip duidelijk. "Het enige wat ik kan zeggen is dat hij er heel veel uit haalt en het goed doet. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om met deze ploeg en club te werken, dus ik kan hem alleen maar complimenten geven", zei Van 't Schip tot slot.

Van 't Schip was vorig seizoen werkzaam als interim-trainer van Ajax, nadat de club Maurice Steijn al vroeg in het seizoen ontsloeg. De oud-bondscoach van onder meer Griekenland stapte in tijdens een roerige fase en eindigde uiteindelijk op een vijfde plaats met de Amsterdammers.

