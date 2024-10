Ajax krijgt dramatisch bericht: Amsterdamse fans zijn vermoedelijk niet welkom bij prachtig duel

Supporters van Ajax mogen vermoedelijk niet afreizen naar het uitduel in de Europa League tegen Real Sociedad. Hoewel de beslissing nog niet definitief is, wil de Spaanse club de supporters van de Amsterdammers weren tijdens de wedstrijd op 28 november.

Dat maakt Ajax maandagavond bekend op de clubwebsite. De Amsterdammers schrijven dat ze 'zeer onaangenaam' verrast zijn door het bericht van Real Sociedad, dat voornemens is om geen kaarten voor het uitvak te verstrekken. Het zou betekenen dat supporters van Ajax een streep moeten zetten door een prachtig Europees affiche. Veel supporters hebben vaak al vroegtijdig vliegtickets en hotels geboekt, waardoor een eventueel verbod ook financieel hard aankomt.

Ajax meldt dat de club de kwestie, in afwachting van een definitieve beslissing vanuit Spanje, bij de UEFA heeft aangekaart: "De afgelopen weken is meermaals door Ajax met de UEFA, Real Sociedad en de lokale autoriteiten overlegd over de organisatie van de wedstrijd. Uit die gesprekken bleek onder meer dat de club en de stad meerdere negatieve ervaringen hebben met eerdere bezoeken van supporters van andere buitenlandse clubs. Ajax lijkt daar nu de dupe van te worden", schrijft de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Van alle tegenstanders die Ajax dit seizoen treft in de Europa League, beschikt Real Sociedad over het grootste uitvak. Mochten supporters van de Amsterdammers welkom zijn, zouden er 1.990 aanhangers van Ajax kunnen plaatsnemen.