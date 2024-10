Jordan Henderson rent in minuut 78 plots schreeuwend op ploeggenoot af

Aan alles was te zien dat Ajax de 0-2 voorsprong tegen Feyenoord wilde vasthouden. Toen invaller in de 78e minuut een geslaagde verdedigende actie uitvoerde tegen Ibrahim Osman, kwam aanvoerder vol emotie op hem afgeschreeuwd.

Volg hier LIVE De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Traoré kwam in de 69e minuut in het veld als vervanger van Mika Godts. Ajax stond op dat moment op een verrassende 0-2 voorsprong en deed er alles aan om de drie punten over de streep te trekken. Toen Osman aan de rechterkant van het veld door leek te komen, kwam Traoré met een goede verdedigende actie, waardoor de bal over de achterlijn rolde en Ajax een doeltrap mocht gaan nemen.

Artikel gaat verder onder video

Henderson stond kort op de situatie en reageerde vol passie op Traoré, die de complimenten kreeg van zijn aanvoerder. Een aantal weken geleden, tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Besiktas in de Europa League, reageerde Henderson precies tegenovergesteld, toen Traoré juist werd aangepakt door de Engelsman. Dat moment leverde uiteindelijk een opvallend beeld op, omdat Ajax met 3-0 voor stond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem vol lof over Feyenoorder: ‘Heeft tegen Benfica en FC Utrecht echt helemaal niets fout gedaan’

De Kromme is diep onder de indruk en ziet een zomeraanwinst van Feyenoord twee foutloze duels spelen.