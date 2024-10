Ajax op rozen in De Kuip, Wellenreuther ziet er twee keer niet goed uit

Ajax is woensdagavond al vroeg op een 0-1 voorsprong gekomen in De Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip. Doelman verraste de tegenstander met een diepe bal op , die zijn directe tegenstander én Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther vervolgens te slim af was en de 0-1 liet aantekenen.

Pasveer zag Taylor vanaf de middenlijn vertrekken en verstuurde een diepe pass vanuit zijn eigen zestien. In-Beom Hwang zette nog wel de achtervolging in op de Ajax-middenvelder, die de Zuid-Koreaan echter voor kon blijven. Wellenreuther kwam vervolgens zijn doel uit, maar werd buiten zijn strafschopgebied met een klein tikje makkelijk omspeeld, waarna de inglijdende Hwang niet kon voorkomen dat de 0-1 al na zes minuten spelen op het scorebord verscheen.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier LIVE De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X - Tekst gaat verder onder de tweet.

💥🥊 𝗔𝗷𝗮𝘅 slaat als eerste toe in 𝐃𝐞 𝐊𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐤𝐞𝐫 0️⃣-1️⃣



⚽️ K. Taylor (6')#Klassieker #feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2024

Waar Wellenreuther al weinig overtuigend zijn doel uitkwam bij de 0-1, zag de Duitser er twintig minuten later ook niet goed uit bij de 0-2 in het voordeel van de Amsterdammers. Een scherp genomen hoekschop kon door Wellenreuther niet worden gecontroleerd, waardoor de bal via de handen van de keeper zó voor de voeten van Jorrel Hato viel. De jonge Ajacied had van dichtbij geen enkele moeite om de voorsprong te verdubbelen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

🧤😬 Timon Wellenreuther blundert, Jorrel Hato vergroot de voorsprong voor Ajax! 🤯 0️⃣-2️⃣ #Klassieker — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees Kwakman schrikt van Ajax en heeft 'te doen' met één speler: 'Hoelang wordt dit nog geaccepteerd?'

Eén speler oogst medelijden na afloop van Ajax - Willem II