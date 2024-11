Ajax-fans krijgen dag na Klassieker nóg meer goed nieuws

Ajax-trainer Francesco Farioli lijkt in de topper tegen PSV van komende zaterdag ‘gewoon’ een beroep te kunnen doen op . De middenvelder opende woensdagavond in De Klassieker tegen Feyenoord de score en maakte een ijzersterke indruk, maar moest zich na een uur noodgedwongen laten vervangen. Taylor had ‘wat last’ van zijn kuit, maar verwacht in de thuiswedstrijd tegen de regerend landskampioen gewoon weer van de partij te zijn.

Het kan verkeren in het voetbal. Dat bewijzen niet alleen de laatste twee Klassiekers tussen Feyenoord en Ajax, maar ook het seizoen van Taylor tot nu toe. De middenvelder werd in het afgelopen seizoen nog regelmatig hard aangepakt door zijn eigen supporters, maar kan voorlopig niet meer stuk. Hij opende woensdag op bezoek bij Feyenoord al na zes minuten de score en had ook een belangrijk aandeel in de 0-2 van Jorrel Hato, die na een hoekschop van Taylor en mistasten van doelman Timon Wellenreuther attent reageerde en binnen kon tikken.

“Er kwam blijdschap los na het laatste fluitsignaal. Ik denk dat we met iets goeds bezig zijn”, zo vertelt een blije Taylor dan ook in gesprek met het clubkanaal. “Dat uit zich in deze wedstrijd en dat is een fijn gevoel. En tegen Feyenoord winnen is natuurlijk het allerleukste wat er is.” De viervoudig Oranje-international is de laatste weken sowieso goed bezig. Hij scoorde in de competitiefase van de Europa League al tegen Besiktas en Qarabag en maakte in De Kuip zijn tweede Eredivisie-treffer van dit seizoen. Taylor wil het na de zege op Feyenoord echter vooral hebben over de prestatie van het team. “We stonden heel goed en iedereen heeft een goede wedstrijd gespeeld. We zijn een heel goed team aan het worden. Dan wil je alles geven voor elkaar. Dat begint overal op de club en dat is mooi om te zien.”

Taylor heeft zin in de topper tegen PSV

Veel tijd om na te genieten van de knappe overwinning op Feyenoord hebben Taylor en zijn teamgenoten niet. Zaterdag staat immers de volgende topwedstrijd op het programma. Ajax krijgt in de eigen Johan Cruijff ArenA regerend landskampioen PSV op bezoek. De Eindhovenaren zijn na tien wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. “Ajax - PSV is altijd een mooi duel. Zij hebben een goed team en hebben alles gewonnen.” Het belooft voor Ajax niet alleen een voetballende, maar ook een fysieke test te worden. PSV kwam afgelopen zaterdag voor het laatst in actie, Ajax heeft nog geen drie volle dagen om zich te herstellen van De Klassieker en voor te bereiden op zaterdag. “We proberen ons zo fit mogelijk te maken voor de wedstrijd, dat doen we altijd. Dat doet de trainer ook, want we doen het met z’n allen.”

Taylor lijkt zijn goede optreden in De Kuip in ieder geval een vervolg te kunnen gaan geven. Farioli moest zijn uitblinker woensdagavond al na een uur noodgedwongen naar de kant halen, maar de schade lijkt mee te vallen. “Ik had wat last van mijn kuit, maar dat komt wel goed”, zo klinkt het. PSV heeft momenteel acht punten meer dan Ajax, maar de Amsterdammers hebben nog wel een wedstrijd tegoed. De topper in de Johan Cruijff ArenA vangt om 18.45 uur aan.

