Belgen zien oude bekende falen in Klassieker: 'Hij was te gretig en werd zo ijskoud gepakt'

Ajax boekte woensdagavond weliswaar een verdiende 2-0 overwinning op Feyenoord, maar had bij beide doelpunten wel hulp nodig van . De Duitser is sinds dit seizoen de eerste doelman van de Rotterdammers, maar maakt geen overtuigende indruk en zag er ook in De Klassieker niet goed uit. Dat laatste is in België niet onopgemerkt gebleven. Wellenreuther heeft een verleden bij Anderlecht en de media in het land van zijn oude werkgever hebben geen goed woord over voor zijn rol bij de Amsterdamse treffers.

Feyenoord gold op voorhand als de grote favoriet voor de winst in De Klassieker, maar van die favorietenrol kwam in de realiteit heel weinig terecht. Ajax opende zeer sterk in De Kuip en nam al na zes minuten de leiding. Na een lange bal van Remko Pasveer profiteerde Kenneth Taylor van onoplettendheid bij eerst In-beom Hwang en daarna Wellenreuther, die ver uit zijn doel kwam maar er vervolgens volledig naast zat. Ajax maakte er binnen het half uur zelfs 0-2 van. Bij het doelpunt van Jorrel Hato was er opnieuw een negatieve hoofdrol weggelegd voor Wellenreuther, die zich ditmaal verkeek op een hoekschop van Taylor.

Het Nieuwsblad spreekt dan ook van een ‘klungelende’ Wellenreuther. “De plannen van Feyenoord-coach Brian Priske konden na amper vijf minuten de prullenbak in. Timon Wellenreuther stond in niemandsland en werd vakkundig omspeeld door de aanstormende Kenneth Taylor. Die werd in de zestien meter nog stevig getackeld, maar de middenvelder kon wel nog de vroege openingstreffer tegen de netten trappen”, zo schrijft het dagblad. “Halfweg de eerste helft verdubbelde Ajax zijn voorsprong. En net zoals bij het openingsdoelpunt zag Wellenreuther er niet al te goed uit. Na een voorzet van Taylor kon de Duitser het leer niet klemmen, waardoor Hato de 0-2 maar voor het binnen prikken had. Met dank aan een grabbelende ex-doelman van Anderlecht.”

Complimenten voor Pasveer, nog meer kritiek op Wellenreuther

Sporza sluit zich aan bij zijn Belgische collega’s en zag Wellenreuther eveneens ‘klungelen’. “Van 0-4 en 6-0 vorig seizoen naar 0-2 in deze voetbaljaargang: Ajax heeft in De Klassieker tegen Feyenoord bewezen dat het er weer staat. In de uitgestelde topper profiteerden de bezoekers van geklungel bij doelman Wellenreuther”, zo leest het. Sporza is daarentegen lyrisch over Pasveer. “Op je veertigste een assist geven? Remko Pasveer was tuk op een plek in de Nederlandse geschiedenisboeken en lanceerde na een handvol minuten Taylor met een gemeten uittrap.” De Belgen zagen Wellenreuther vervolgens volledig de mist in gaan. “Zijn (Pasveer, red.) aanstormende collega was te gretig en werd zo ijskoud gepakt.”

Waar Pasveer zich kon onderscheiden met onder meer een goede redding op een vrije trap van Hwang in de slotfase van de eerste helft en in de blessuretijd van het tweede bedrijf op een inzet van Dávid Hancko van dichtbij, beleefde Wellenreuther dus een zeer teleurstellende avond. Sporza zag dat de voormalig sluitpost van Anderlecht zich ook bij de tweede Amsterdamse treffer ‘op een later liet betrappen’. “Bij een scherpe corner had hij bruine zeep aan zijn handschoenen. Hato lag op de loer: 0-2.” En daarmee viel eigenlijk al vroeg de beslissing, want Feyenoord kwam geen moment in het spel dat het de afgelopen weken op de mat legde en slaagde er zodoende niet in Ajax aan het wankelen te brengen. “Wat Feyenoord daarna ook probeerde: het slot ging niet meer van de deur”, zo besluiten de Belgen dan ook.

