Roep om bankzitter Feyenoord neemt toe: 'Hoe lang nog?'

De supporters van Feyenoord roepen samen met enkele krantenredacteurs na de 0-2 nederlaag tegen Ajax van woensdagavond massaal om de terugkeer van in het elftal. , die tot op heden de voorkeur krijgt onder de lat van trainer Brian Priske, zag er bij beide tegentreffers niet goed uit.

Tot het begin van dit seizoen was Timon Wellenreuther de stand-in voor Justin Bijlow bij Feyenoord. Aangezien laatstgenoemde ook regelmatig geblesseerd was, mocht de Duitse goalie regelmatig zijn kwaliteiten laten zien. En met verve: vele Feyenoord-fans vroegen zich af of hij geen betere keeper was dan Bijlow. Wellenreuther werd door Brian Priske vóór dit seizoen uitgeroepen tot eerste doelman, waarna het even leek alsof Bijlow zou vertrekken naar Southampton. Het kind van de club bleef uiteindelijk toch in Rotterdam.

En dat zorgt momenteel voor een lastige situatie: nu Wellenreuther een basisplaats heeft bemachtigd, lijkt hij niet meer zo solide als vorig seizoen. Dat kwam ook woensdag tot uiting, toen de keeper zo'n vijfentwintig meter voor zijn doel werd verrast door Kenneth Taylor, die na zes minuten de 0-1 binnen prikte. De doelman misrekende zich niet veel later bij een corner van diezelfde Taylor. Een houdbare bal glipte door de handen van Wellenreuther, waardoor Jorrel Hato de 0-2 kon maken. Fans van Feyenoord waren de Duitse goalie toen even helemaal beu.

In De Telegraaf zien ze ook dat de roep op Bijlow weer toeneemt in Rotterdam. "Op de persconferentie kreeg zijn coach (Brian Priske, red.) van links en rechts de vragen over en kritiek op Wellenreuther om de oren. De Deense oefenmeester voelt aan alles, hoe overtuigd hij ook was in de zomer om het seizoen in te gaan met de voormalige tweede doelman, dat de druk toeneemt."

Over Wellenreuther zei Priske: "Ik heb even met Timon gesproken, maar we hebben goede keeperstrainers die zo’n wedstrijd met hem analyseren. Ik zie geen reden om direct een wisseling toe te passen. Justin zit op de bank, maar er zitten meer spelers op de bank die het goed doen. Niemand is safe in het team, de keeper niet, de spits niet, maar een doelman wissel je niet zo gauw."

Ook in het Algemeen Dagblad wordt er ingezoomd op de mindere rol van de eerste keeper. "Wellenreuther zal snel moeten opkrabbelen om een verbeten strijd tussen hem en reservekeeper Justin Bijlow geen trending topic te laten worden. ,,Voetbal is een spel van fouten’’, zei aanvoerder Quinten Timber. ,,Bij een keeper is een fout vaak meteen een doelpunt. Timon weet dat wij als team achter hem staan." En Priske vond: "In zijn algemeenheid ben ik wel tevreden over de prestaties van Timon. Het ging echt niet alleen fout bij hem."

