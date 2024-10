Kenneth Taylor messcherp tegen Kraay junior: ‘Je moet een beetje beter opletten, Hans’

vervulde woensdagavond de hoofdrol in De Klassieker en had na afloop een mooi onderonsje met ESPN-journalist Hans Kraay junior. De doelpuntenmaker van Ajax reageerde messcherp op een opmerking van de oud-voetballer.

“Je oogt fit, fris en dynamisch. Dat was ook te zien bij je goal. Vertel maar even”, begint Kraay junior. Taylor tekende voor de 0-1 van Ajax en doet tegenover ESPN uitleg over zijn goal. “Remko Pasveer heeft natuurlijk een geweldige trap en we hadden hier ook op getraind, dus het is alleen maar mooi dat het zo uitpakt”, reageert de smaakmaker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sterk Ajax beëindigt zegereeks Feyenoord en pakt volle buit in De Kuip

“Je loopt In-beom Hwang eruit! Ik wist niet dat je zó snel was”, ziet Kraay junior. Taylor reageert scherp. “Dan moet je beter opletten, Hans”, lacht de Ajacied. “Nee, maar goed. Pasveer heeft natuurlijk een geweldige trap en we hadden hier – zoals ik al zei – op getraind, dus dat is top.”

LEES OOK: Jordan Henderson rent in minuut 78 plots schreeuwend op ploeggenoot af

Ajax verraste woensdagavond door met 0-2 te winnen in De Kuip. De Amsterdammers stonden al vóór rust met 0-2 voor door doelpunten van Taylor en Jorrel Hato. Ajax had daarbij wél hulp van Timon Wellenreuther nodig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax laat oog vallen op 20-jarige middenvelder, die al bij zeven doelpunten was betrokken'

Ajax heeft belangstelling voor een middenvelder die dit seizoen uitblinkt bij Anderlecht.