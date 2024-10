'Ajax laat oog vallen op 20-jarige middenvelder, die al bij zeven doelpunten was betrokken'

laat zich dit seizoen bij Anderlecht van zijn beste kant zien en dat blijft niet onopgemerkt. De aanvallende middenvelder van de Belgische topclub heeft zich in de kijker gespeeld van Ajax. Dat meldt La Dernière Heure althans. Mocht Ajax daadwerkelijk in de markt zijn voor de 20-jarige middenvelder en hem dus naar Amsterdam willen halen, dan zal het diep in de buidel moeten tasten.

Stroeykens is een product uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij sloot in 2021 al aan bij de hoofdmacht, maar zijn échte doorbraak liet vervolgens nog wel even op zich wachten. Stroeykens kwam in het afgelopen seizoen al tot zes doelpunten en zeven assists in veertig wedstrijden in alle competities. Dit seizoen staat de teller na vijftien wedstrijden op twee doelpunten en vijf assists. Stroeykens is daarmee een van de lichtpuntjes in een vooralsnog moeizaam seizoen voor Anderlecht. De club uit Brussel wist in de Europa League weliswaar al tweemaal te winnen, waaronder van Real Sociedad, maar in de competitie liet het al zeven keer punten liggen.

Artikel gaat verder onder video

Stroeykens heeft zich desondanks in de kijker van buitenlandse clubs kunnen spelen. De aanvallende middenvelder wordt met meerdere clubs in verband gebracht, maar Ajax lijkt op dit moment het meest concreet. Volgens La Dernière Heure hangt er wel een serieus prijskaartje om de nek van Stroeykens. Mochten de Amsterdammers serieus werk willen maken van zijn komst, dan zullen ze een bedrag van vijftien miljoen euro moeten overmaken naar Anderlecht. De club zet vanwege de goede optredens van Stroeykens in op een hoge transfersom. Die lijkt Ajax gezien de huidige omstandigheden niet snel te kunnen en zullen ophoesten. De Nederlandse recordkampioen telde afgelopen zomer enkel een transfersom neer voor de komst van Wout Weghorst. Bertrand Traoré kwam transfervrij, Daniele Rugani op huurbasis.

LEES OOK: 'Ajax-talent verdient half miljoen euro per jaar, impasse met clubleiding over nieuw contract'

Ajax op zoek naar een aanvallende middenvelder

Het is overigens geen geheim dat Ajax de markt afspeurt op zoek naar een aanvallende middenvelder. De spoeling op die positie is momenteel erg dun in Amsterdam. Kian Fitz-Jim kreeg tijdens de voorbereiding op dit seizoen zijn kans en betaalt het vertrouwen van trainer Francesco Farioli tot op heden meer dan terug. Steven Berghuis kan ook op 10 spelen, maar de linkspoot staat al bijna twee maanden aan de kant met een knieblessure. Hij is inmiddels wel op de weg terug. Farioli vertelde eerder deze week dat Berghuis zijn rentree op het trainingsveld heeft gemaakt. Wanneer hij weer in actie kan komen, is nog niet bekend. Berghuis trainde begin deze week nog individueel. Hij zal eerst de groepstraining moeten hervatten, alvorens hij van Farioli weer een plekje in de wedstrijdselectie krijgt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

Opvallend: een zomers transferdoelwit van Ajax staat nog steeds aan de kant.