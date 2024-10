Sterk Ajax beëindigt zegereeks Feyenoord en pakt volle buit in De Kuip

Ajax heeft op knappe wijze de 205ste editie van de Klassieker gewonnen van Feyenoord in de Kuip. De inhaalwedstrijd in de Eredivisie van woensdagavond 30 oktober werd beslist in de eerste helft. Kenneth Taylor en Jorrel Hato maakten de doelpunten namens de Amsterdammers. Ajax klimt door de overwinning (0-2) nu over Feyenoord heen op de ranglijst in de Eredivisie.

De belangen van de Klassieker zijn al weken van tevoren duidelijk: Feyenoord tegen Ajax. Rotterdam tegen Amsterdam. In eerste instantie zou de meest beladen wedstrijd in het Eredivisieseizoen worden gespeeld op zondag 1 september, maar door een politiestaking besloot Ahmed Aboutaleb de wedstrijd te verplaatsen. Zo werd de 205e editie verzet naar woensdagavond 30 oktober om 18.00 uur. Feyenoord en Ajax zijn beide vrijgesteld van de eerste ronde in de KNVB Beker vanwege hun Europese verplichtingen.

Voorafgaand aan het duel werd er afscheid genomen van Lutsharel Geertruida. De supporters van de club uit de Havenstad hadden een mooi spandoek gemaakt voor de voormalig centrale verdediger van Feyenoord, en hij zweepte de supporters nog even extra op voor de wedstrijd. Bij de opkomst van de spelers hielden de Rotterdamse supporters zich niet in met het vuurwerk. Duizenden euro’s gingen de lucht in om in de onneembare vesting de tegenstander van slag te brengen.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Feyenoord. Igor Paixão schoot vanaf een meter of twintig op goal, maar zijn inzet ging net voorlangs. Minder dan een minuut later stond het eerste doelpunt op het scorebord. Remco Pasveer speelde de bal lang naar Kenneth Taylor, maar Timon Wellenreuther schatte de bal helemaal verkeerd in, waardoor Taylor relatief gemakkelijk kon binnenschieten. Zo stond het na zeven minuten al 0-1 voor de bezoekers in De Kuip. Een assist voor Pasveer dus.

In het eerste deel van de eerste helft was het vooral Ajax dat domineerde. Feyenoord probeerde wel druk te zetten en aan te vallen, maar grote kansen bleven uit. In de 25e minuut werkte Jorrel Hato, de linksback, de 0-2 binnen. Wellenreuther wist de bal opnieuw niet goed weg te werken, waardoor de bal op ongeveer vijf meter afstand bleef hangen. De eerste gele kaarten gingen naar Gernot Trauner en Youri Baas, die vlak na het halfuur overtredingen maakten.

In de tweede helft liet Feyenoord meteen blijken dat het niet van plan was om bij de pakken neer te zitten. Maar elke keer dat de mannen van Brian Priske de formatie van Francesco Farioli onder druk zetten, voetbalde Ajax daar buitengewoon goed onderuit. Het eerste gedeelte van de tweede helft begon Feyenoord gewoon niet sterk genoeg. Ajax kon makkelijk verdedigen. Het werd een echte vechtwedstrijd met weinig goed voetbal. In het restant van de wedstrijd gebeurde er vrijwel niets noemenswaardigs. Door de overwinning van Ajax klimt de ploeg nu naar de tweede plek in de Eredivisie.