Woerts begrijpt helemaal niets van Priske: 'Hij moet iets van hem weten, dat moet!'

Feyenoord-trainer Brian Priske doet er verstandig aan om vanaf komende zaterdag, als AZ op bezoek komt in De Kuip, ‘gewoon’ weer onder de lat te zetten. Dat stelt Chris Woerts althans. Bijlow moet sinds het begin van dit seizoen voor zich dulden, maar de Duitser betaalt het vertrouwen van Priske vooralsnog niet terug met sterke optredens. Hij ging woensdag in De Klassieker tegen Ajax nog twee keer in de fout.

Bijlow was de afgelopen jaren de eerste doelman van Feyenoord, maar worstelde bijna vaker wel dan niet met zijn fitheid. In de persoon van Wellenreuther hadden de Rotterdammers over de vervanging van Bijlow niets te klagen. De oud-doelman van onder meer Willem II en Anderlecht had in het seizoen 2022/23 met een redding op een inzet van Ajax-aanvaller Mohammed Kudus in De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA (2-3) een belangrijk aandeel in de landstitel. Bijlow viel ook vorig seizoen weg met een blessure, waardoor Wellenreuther opnieuw de kans kreeg. De Duitser presteerde dusdanig goed, dat de vraag werd gesteld of hij niet gewoon de nieuwe eerste keeper moest worden.

Priske had tijdens de voorbereiding genoeg gezien en hakte in de aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de knoop door: Bijlow was niet langer de eerste doelman van Feyenoord. Wellenreuther verscheen tegen PSV én in de eerste drie competitieduels aan de aftrap, waarna Bijlow eieren voor zijn geld koos en op het vliegtuig stapte om zijn transfer naar Southampton af te ronden. Die transfer ging echter niet door. Bijlow keerde terug bij Feyenoord, maar zit nog altijd op de bank. Daar moet verandering in komen, zo vinden Feyenoord-fans na de verloren Klassieker tegen Ajax.

Woerts begrijpt niets van Priske

Wellenreuther zag er bij beide tegentreffers niet goed uit. “Ik hoop zaterdag tegen AZ”, zo reageert Woerts donderdagavond in Vandaag Inside op de vraag wanneer Bijlow terugkeert in het elftal. De zakenman heeft geen flauw idee waarom Priske blijft vasthouden aan Wellenreuther. “Wellenreuther moet iets weten van die Priske, dat kan niet anders. Dat moet, want elke normale, fatsoenlijke trainer stelt Bijlow op”, aldus Woerts, terwijl de tegentreffers tegen Ajax in beeld worden gebracht. “Wat doet hij daar nou joh?!”, zo spreekt Woerts zijn verbazing uit als hij een herhaling van het doelpunt van Kenneth Taylor ziet, waarbij Wellenreuther ver uit zijn doel kwam en er volledig naast zat.

Woerts krijgt bijval van Johan Derksen, die er eveneens niets van begrijpt dat Wellenreuther onder de lat staat bij Feyenoord. Volgens Derksen is het overduidelijk dat Bijlow de betere keeper van de twee is. “Ze hebben toch een staf? Iedereen die bij Feyenoord werkt, weet dat Bijlow een betere keeper is.” Volgens Derksen is Wellenreuther een ‘goede reservekeeper’, niets meer en niets minder. Daar denkt Priske vooralsnog anders over. De 28-jarige sluitpost kwam dit seizoen in alle officiële duels in actie. Hij hield slechts twee keer zijn doel schoon, in de competitiewedstrijden tegen NAC Breda en FC Utrecht. Wellenreuther moest al 21 keer vissen.

