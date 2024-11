Sjoerd Mossou is vol lof over Francesco Farioli, de trainer van Ajax. Diens ploeg versloeg woensdagavond Feyenoord overtuigend (0-2), waarna Mossou niks anders kan zeggen dat de Amsterdammers onder de nieuwe leiding stukken beter zijn dan voorheen.

In zijn column in het Algemeen Dagblad analyseert Mossou De Klassieker van woensdagavond. "Tactisch, fysiek, collectief én mentaal was Ajax domweg de baas in Rotterdam. Geholpen door de snelle 0-2 en een matig keepende Timon Wellenreuther, maar bovenal dankzij een feilloos uitgevoerd strijdplan. Evident mag die zege op het conto komen van Francesco Farioli, de jonge Italiaanse trainer die de wederopbouw van de Amsterdamse club moet vormgeven, met alle complicaties die daarbij horen. Ajax is nog lang niet waar het wil zijn, komend weekeinde wacht koploper PSV alweer, maar met de winst in de Klassieker heeft Farioli alvast een cruciale barrière doorbroken."

Toch was er onlangs wat kritiek op de Italiaan, na moeizame overwinningen op Heracles (3-4) en Willem II (1-0), ziet ook Mossou. "De laatste weken stak er zowaar weer wat typisch Amsterdamse scepsis de kop op rond Ajax. Over het soms matige spel met de bal, over de vele wisselingen, over het beperkte risico. Steeds vaker moest Farioli zich verantwoorden voor zijn aanpak, alsof het ronduit dramatische afgelopen rampseizoen alweer was vergeten in Amsterdam."

LEES OOK: 'Op dit Ajax waren veel kernwaarden van de club van Johan Cruijff van toepassing'

Als je vanuit dat oogpunt redeneert, vindt Mossou, doet de nieuwe trainer het geweldig. "Feit is dat Farioli op werkelijk alle denkbare vlakken vooruitgang boekt. En niet een beetje, maar veel. Daarbij deels geholpen door een verbond van ervaren modelprofs zoals Wout Weghorst, Jordan Henderson en Davy Klaassen, die zeker ook tegen Feyenoord van grote waarde bleken. Maar met verder vrijwel dezelfde selectie, en zonder de verkochte Steven Bergwijn, duwt de Italiaan Ajax stapje voor stapje terug in het gareel."

'Farioli toont visie én lef'

Tijdens het duel van woensdag constateerde de journalist van het Algemeen Dagblad verrassende keuzes bij Farioli. "In de Kuip deed hij dat met visie én lef bovendien. Met veel druk vooruit, regelmatig één-op-één spelend over het hele veld, blufte Ajax het favoriete Feyenoord voor rust op haast alle fronten af. De Amsterdammers oogden fitter en frisser, beten zich vanaf de eerste minuut vast in de wedstrijd en speelden deze keer ook in balbezit uitstekend."

Ook gaat Mossou nog even in op hoe anders Ajax nu voetbalt, in vergelijking met vorig seizoen. "Het enorme verschil met afgelopen jaargang laat feilloos zien hoe bepalend een goede trainer kan zijn in het moderne voetbal. Dit Ajax loopt nog steeds niet over van kwaliteit, maar het is oneindig veel fitter, weerbaarder, energieker, stabieler en eendrachtiger dan onder Maurice Steijn en later John van 't Schip."

