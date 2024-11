Loting tweede ronde KNVB Beker op tv: hoe laat en waar is het live te zien?

Op vrijdag 1 november wordt de loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker verricht. Daarin zullen de 26 winnaars van de eerste ronde plus de zes clubs die vanwege hun deelname aan Europees voetbal waren vrijgesteld, aan elkaar gekoppeld worden. De loting is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker?

De loting wordt vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur verricht.

Waar is de Bekerloting live te zien?

De loting zal worden uitgezonden in het programma De Voetbalkantine op het hoofdkanaal van ESPN.

Welke clubs hebben de tweede ronde van de Beker bereikt?

De zes clubs die zich afgelopen seizoen plaatsten voor Europees voetbal stromen in de tweede ronde in. Dat zijn: PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles. Daarnaast gaan er 26 winnaars van de eerste ronde de koker in, waardoor er dus in totaal 32 clubs in de race blijven voor De Dennenappel:

PSV

Feyenoord

FC Twente

AZ

Ajax

Go Ahead Eagles

NEC

Excelsior

FC Groningen

Fortuna Sittard

SC Cambuur

Sc Heerenveen

FC Eindhoven

De Graafschap

Sparta Nijkerk

Noordwijk

Barendrecht

MVV Maastricht

AFC

Heracles Almelo

Eemdijk

Willem II

Quick Boys

RKC Waalwijk

Rijnsburgse Boys

Sparta Rotterdam

FC Volendam

ASWH

Koninklijke HFC

Katwijk

Telstar

FC Utrecht

Donderdagavond werden de laatste zeven wedstrijden in de tweede ronde afgewerkt. Check hier alle uitslagen.