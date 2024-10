Van der Gijp ergert zich dood tijdens Klassieker: 'Ach man, schei uit. Pleur toch op!'

René van der Gijp heeft zich tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die eindigde in een 0-2 overwinning voor de Amsterdammers, geërgerd aan de rustanalyses. In Vandaag Inside noemt de oud-voetballer het 'gelul' dat de stand het gevolg was van allerlei tactische oorzaken en wijst naar één man: .

De Duitser krijgt al het hele seizoen de voorkeur boven Justin Bijlow van trainer Brian Priske, maar bewees Feyenoord woensdagavond niet bepaald een goede dienst tegen de rivaal. Ajax kwam al na zes minuten spelen op voorsprong, toen Kenneth Taylor simpel om de uitgekomen Wellenreuther heen speelde en de 0-1 aantekende. Twintig minuten later liet de sluitpost een hoekschop los, waarna Jorrel Hato de eindstand op 0-2 bepaalde.

Van der Gijp heeft zich flink gestoord, zo zegt hij later op de avond in VI: "Ik hoor in de rust allemaal mensen roepen dat Ajax feller was, strijdbaarder was en beter tussen de linies liep. Gelul", klinkt het. "Twee héle grote fouten van de keeper, waardoor je met 0-2 voorkomt. Jij krijgt de wind mee, jij krijgt 'm tegen", aldus Van der Gijp. Johan Derksen valt zijn tafelgenoot bij: "Dan is dat probleem ook meteen opgelost, dat die keeper (Bijlow, red.) er weer in kan."

"Die tweede moet hij gewoon pakken. En die eerste... daardoor krijgt Ajax toch een boost en Feyenoord een tik. Dáár zat je naar te kijken", vervolgt Van der Gijp. Wilfred Genee vraagt: "Dus die analyse van Mario Been en Marciano Vink (bij ESPN, red.)...?", waarop Van der Gijp reageert: "Ach man, schei uit. Dat gelul over feller en dit en zus en zo en dat ze de vrije man niet konden vinden. Pleur toch op! Als je keeper 40 meter het doel uitkomt, wat wil je dan? Dan begin je lekker aan de wedstrijd!"

Derksen: 'Het moet allemaal fatsoenlijk en politiek correct'

Derksen stipt aan dat zowel hijzelf als Van der Gijp ook jarenlang wedstrijdanalyses verzorgd hebben. "Maar ik kan er niet meer naar kijken, dat geouwehoer over voetbal. Al die open deuren", bromt De Snor. Van der Gijp weet wel waarom het tegenwoordig niet overhoudt: "Wij keken gewoon naar de wedstrijd en vertelden wat we ervan vonden. Maar het is nu allemaal om niks te zeggen, hè?". "Nee, het is een aaneenschakeling van clichés", beaamt Derksen. "Want in hun achterhoofd hebben ze allemaal het idee: Misschien kunnen we nog ergens trainer worden, we kunnen er niks over zeggen. Het moet allemaal fatsoenlijk en politiek correct."

