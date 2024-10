Vandaag Inside-duo aangepakt: 'Derksen en Van der Gijp neem ik als voetbalanalisten niet zo serieus'

Kees Luijckx is niet zo te spreken over de analyserende kwaliteiten van René van der Gijp en Johan Derksen. De analist van ESPN neemt de heren van Vandaag Inside niet zo serieus op voetbalgebied.

Luijckx, die tijdens zijn voetbalcarrière voor clubs als AZ, NAC Breda en Roda JC speelde, is de laatste tijd een steeds vaker gezien gezicht bij ESPN. De analist houdt enorm van zijn huidige leven, waarin voetbal belangrijk is, maar ook weer niet té, vertelt hij tegen Voetbal International. "Nu ik gestopt ben, heb ik tijd gehad om naar Lowlands te gaan, onbezorgd Koningsdag te vieren en te wintersporten. Ik heb nog een trainerscursus gedaan, maar dan zou voetbal weer de boventoon voeren. Al moet ik zeggen dat voetbal alsnog een heel belangrijke rol in mijn leven heeft gekregen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallende vervanger Wilfred Genee bij Vandaag Inside dient zich aan

In de zomer van 2021 stopte Luijckx met voetballen. Sindsdien is hij bij ESPN steeds meer aanwezig. Met enkele analisten wil hij echter niet vergeleken worden, geeft hij aan. "Ik heb op voetbalgebied niet zoveel met de mannen van Vandaag Inside. Ik vind Johan Derksen en René van der Gijp erg grappig, maar als voetbalanalisten neem ik dat niet zo serieus."

Andere mannen kan Luijckx wel bekoren. "Ik vind het eigen geluid van Roy Keane mooi om naar te luisteren en Alex Pastoor is echt heel goed bij Ziggo Sport. Die gaat gewoon naast Ruud Gullit en Marco van Basten zitten en heeft schijt aan alles. Dan ben je een klasbak en daar kan ik nog een puntje aan zuigen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wijst publiek bij Vandaag Inside de deur: ‘Dat pik ik niet’

Johan Derksen heeft iemand uit het publiek bij Vandaag Inside de deur gewezen.