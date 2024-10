Opvallende vervanger Wilfred Genee bij Vandaag Inside dient zich aan

Edwin Evers moet in de nabije toekomst de reserve voor Wilfred Genee worden bij Vandaag Inside, zo stelt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. De radio-dj, die binnenkort zijn eerste programma op tv gaat presenteren, zou daar wel voor openstaan, zo verwacht de journalist.

Genee is al sinds jaar en dag de vaste presentator bij Vandaag Inside en de programma’s met Johan Derksen en René van der Gijp die daaraan voorafgingen. Toch heeft de televisiepersoonlijkheid nooit een invaller gehad voor het geval hij niet zou kunnen. “Ik zou Edwin een goede reserve vinden voor Wilfred Genee bij VI”, stelt Santegoeds in de podcast Strikt Privé.

De radio-dj gaat volgend jaar voor het eerst een programma op tv presenteren. Hoewel dat nooit zijn ambitie is geweest, stond Evers hier wel voor open. Volgens Santegoeds is dat voor Evers de kans om door te groeien, met reserve bij VI als volgende stap. “Edwin is buitengewoon onderlegd, leest ik weet niet hoeveel kranten per dag, kan overal over meepraten, ook over voetbal en politiek en over alles”, legt hij uit. “Dat heb je altijd gehoord in zijn ochtendshow en nu op de vrijdagmiddag en hij zou daar echt wel een heel goede voor zijn. Van de keizer van de ochtendshow tot de koning van de avondtelevisie.”

De hoofdredacteur van Privé denkt dat het een goede stap zou zijn voor Evers om reserve van Genee te worden. “Het lijkt me een heel aantrekkelijke carrièremove. Een echte reserve voor Genee was er nooit, maar met dit tipje op zak denk ik dat Edwin daar wel een goede kans op zou maken”, gaat Santegoeds verder, waarna hij stelt dat Evers erg populair is en ook nog met iedereen goed kan praten. “Dat is gewoon wat je ook in die positie moet hebben.”

