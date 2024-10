Van der Gijp razend enthousiast over Feyenoorder: ‘Echt een geweldenaar, hij heeft alles’

René van der Gijp heeft woensdagavond genoten van het optreden van , zo vertelt hij donderdag in Vandaag Inside. De negentienjarige middenvelder van Feyenoord was twee keer trefzeker in de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Benfica (1-3) en maakt ongelofelijk veel indruk op de voormalig voetballer.

Feyenoord wist woensdagavond te imponeren in de Champions League door in Lissabon met 1-3 te winnen van Benfica. Grote man aan Rotterdamse zijde was de pas negentienjarige Milambo, die met twee fraaie treffers erg belangrijk was. Van der Gijp is enorm onder de indruk van de jongeling. “Ze hebben met die Milambo wel een geweldenaar in huis, hè?”, stelt de voormalig buitenspeler in Vandaag Inside. “Dat is écht een geweldenaar.”

Van der Gijp maakt vervolgens de vergelijking met Donny van de Beek, die op jonge leeftijd furore maakte bij Ajax op dezelfde positie. “Hij is niet alleen een geweldige voetballer, want Van de Beek was ook best een goede voetballer”, stelt hij. “Deze jongen heeft wel alles. Hij heeft een goed lichaam, kan goed lopen, rechtop, en hij tikt gewoon die Otamendi in de zestien door zijn stokken heen”, verwijst de oud-voetballer naar de eerste treffer van Milambo. “Mooi hoor, echt een goede speler.”

Van der Gijp genoot van heel Feyenoord

Niet alleen Milambo, maar ook de rest van Feyenoord wist indruk te maken op Van der Gijp. “Het was heel bijzonder”, geeft de oud-aanvaller aan over de prestatie van de Rotterdammers. “Benfica wegspelen, thuis, dat is een waanzinnige prestatie.” Johan Derksen is ook blij om te zien dat Feyenoord goed voor de dag kwam in Lissabon. “Het is voor je status heel goed, maar ook voor de punten die je verzamelt voor het algehele Nederlandse voetbal.”

