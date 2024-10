Portugese cijfers voor Feyenoorders zorgen voor opschudding: 'Dit kan niet, hoe dan?'

Martijn Krabbendam is verbaasd over de cijfers die in de Portugese media zijn gegeven aan spelers van Feyenoord. was een van de spelers die een onvoldoende kreeg voor zijn optreden in Estádio da Luz.

Het Portugese medium A Bola deelde onvoldoendes uit aan verschillende spelers van Feyenoord. Antoni Milambo en Quinten Timber kon de Portugese krant wel bekoren, maar een paar invallers lieten een zwakke indruk achter. Julián Carranza, Anis Hadj Moussa en Thomas Beelen kregen onvoldoendes. Beelen kreeg zelfs een 3 als cijfer. Hancko, die de hele wedstrijd speelde, ontving een 5.

Dat laatste cijfer zorgt voor verbazing bij Krabbendam, die Feyenoord volgt namens Voetbal International: "Hoe kan je Hancko nou een vijf geven?", vraagt de journalist zich hardop af in het programma Rondje Europa van Voetbal International: "Hebben die Portugezen met een hond en een stok op de tribune gezeten? Dit kan toch niet!"

Op een positie was Krabbendam juist kritischer dan de Portugese krant. De Feyenoord-watcher deelde een 6,5 uit aan Wellenreuther, terwijl de Duitse doelman in Portugal een 8 kreeg: "Dat doelpunt was niet lekker gekeept en hij ging in de eerste helft onder een corner door. Hij maakt slippertjes, maar het heeft geen consequenties. Het waren twee schoonheidsfoutjes, waar hij er dit seizoen wel een aantal van heeft gehad."