Orkun Kökçü geeft aan Noa Vahle toe dat hij klaar is met spelen tegen Feyenoord

was woensdagavond niet te genieten na de 1-3 nederlaag van Benfica tegen Feyenoord. De voormalig middenvelder van de Rotterdammers zag dat zijn oude club veel agressiever was en daardoor zijn broodheer aftroefde. Voor Kökçü was het alweer zijn derde wedstrijd tegen Feyenoord sinds zijn overstap en daar is hij nu wel een beetje ‘klaar mee’.

“Het is natuurlijk nooit leuk als je verliest en drie punten in eigen huis weggeeft”, reageert Kökçü teleurgesteld tegenover Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle. “Dus het was niet de beste avond. Ze waren heel agressief. Je weet wel hoe dat gaat bij Feyenoord. Daar hadden wij geen goed antwoord op. Nu moeten we ons herpakken. Drie punten verloren, we hebben nog wel zes punten maar we hadden er liever negen gehad.”

Dat Kökçü tegen zijn oude club Feyenoord speelde deerde hem niet zoveel. “Ik ken er niet heel veel meer”, biecht hij eerlijk op. “Natuurlijk is het je oude club, maar het is al mijn derde wedstrijd tegen Feyenoord sinds mijn overstap hiernaartoe. Je wil op dit moment met Benfica de drie punten pakken. Dat is niet gelukt. Daar baal ik meer van, dan dat ik heb verloren van Feyenoord."

"Ik was er niet méér mee bezig”, stelt Kökçü, die wel een groot nadeel zag. “Zij weten wel hoe ik speel en ik weet hoe zij spelen. Het is soms wel vervelend als ze de hele tijd in je nek hijgen, zeg maa. Daar moest ik een beter antwoord op vinden en dat is helaas niet gelukt. Maar het is nu ook wel klaar eigenlijk met die wedstrijden tegen Feyenoord.”

Kökçü wil constant blijven bij Benfica

Kökçü maakte vorig jaar de overstap naar Benfica en vindt dat het nu beter gaat dan vorig seizoen. Hij wordt ook nog gevraagd naar zijn oude trainer Roger Schmidt, die eind augustus werd ontslagen bij Benfica. De middenvelder voelt geen behoefte om daar over te praten. “Daar is al heel veel over gezegd. Ik moet naar mezelf kijken. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen en ik moet constant blijven. Elke wedstrijd moet ik het goed doen en ervoor zorgen dat iedereen is dat ik hier ben. Uiteindelijk is het de juiste stap geweest”, besluit hij.

