Feyenoord-fans richten pijlen op Pierre van Hooijdonk, die zijn woorden niet terugneemt

Pierre van Hooijdonk neemt zijn uitspraak die hij deed na de eerste Champions Leaage-wedstrijd van Feyenoord tegen Bayer Leverkusen niet terug. De analist zei destijds dat de Rotterdammers niets te zoeken hebben in de Champions League, wat hij kijkend naar de selectie van dat moment nog steeds vindt.

Sportjournaliste Noa Vahle confronteert Van Hooijdonk - net als veel Feyenoord-supporters op sociale media - met zijn uitspraak over Feyenoord: "Of ik terugkom op die uitspraken? "Nou, nee", zegt de analist van Ziggo Sport duidelijk: "Als je het elftal ziet wat toen op het veld stond. Hwang speelde één duel mee. Bueno, die vandaag heel goed was, speelde ook niet. Achterin staat vandaag een fenomenale Trauner. Dan word je als elftal automatisch beter", legt Van Hooijdonk uit: "Die stonden toen niet op het veld. Ik blijf nog steeds bij mijn woorden van dat moment."

Van Hooijdonk geeft aan dat hij woensdagavond heeft genoten van een 'heel indrukwekkend' Feyenoord en een middenveld van de 'buitencategorie', maar benadrukt dat hij als analist beoordeelt wat hij op dat moment ziet. Te hard voor de Rotterdammers was hij dan ook niet na het duel tegen Bayer Leverkusen in De Kuip, zo vindt de analist. Supporters wachten wel op een rectificatie: "Kom er maar in Pierre…..We wachten wel", schrijft een Feyenoorder op sociale media.

Wij beoordelen toch iets wat we op dat moment zien. Op dat moment was het vrij ondermaats. Gelukkig pakken de wijzigingen goed uit. Dan zie je waar Feyenoord toe in staat is. Als je ziet hoe dominant ze hier in Lissabon waren. Dat vind ik echt geweldig", besluit de analist van Ziggo Sport.

