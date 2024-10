Priske komt met verklaring voor ‘heel vreemde systeemwissel’ bij Feyenoord

Brian Priske heeft na afloop van de 1-3 overwinning van Feyenoord op Benfica in de Champions League gereageerd op de systeemwissel die hij toepaste tijdens de wedstrijd. De Deense trainer bracht verdediger Thomas Beelen in de ploeg voor Ibrahim Osman en schakelde naar een 3-5-2-formatie. Daarmee leek Feyenoord de grip op de wedstrijd te verliezen. Priske hoopte hiermee echter de druk voorin te behouden met Igor Paixão en Ayase Ueda.

De wissel zorgde bij Sjoerd Mossou en Marciano Vink voor flink wat verbazing. Mede omdat Feyenoord tot aan de bekritiseerde wissel de wedstrijd in handen was. “Heel vreemde systeemwissel van Priske na amper een uur. Grip grotendeels kwijt daarna”, constateerde Mossou, terwijl Vink ‘trainers die opnieuw het wiel willen gaan uitvinden niet begrijpt.

Zelf heeft Priske een logische verklaring voor de wissel van Beelen voor Osman en de switch naar een 3-5-2-formatie. “Ik zag in de tweede helft dat we opeens met zes verdedigers stonden. Osman en Paixão stonden nog aan de buitenkant van onze backs. We lieten het initiatief aan hun. We hadden het moeilijk, en Benfica zette ons hoog onder druk”, vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport.

“Met de wissel hoopte ik de druk voorin te behouden met Paixão en Ueda. Het zag er misschien wat instabiel uit, maar op het eind kregen we de rust aan de bal terug en creëerden we weer momenten waarop we ze pijn konden doen”, stelt Priske, die zeer te spreken is over de mentaliteit van zijn spelers. “Ik ben zo trots. Groot respect voor hoe ze met deze wedstrijd zijn omgegaan. De mentaliteit nadat we de tegentreffer kregen is geweldig. Blijven knokken, blijven vechten.”

Priske hoopt te kunnen genieten van geweldige prestatie

Na afloop van de wedstrijd word Priske ook gevraagd naar zijn hartslag, mede door de hectische slotfase. “"Ik adem nog", grapt hij tegenover Noa Vahle. "Het is zeker een grote overwinning. Ik weet nog niet zeker hoe groot deze overwinning is totdat we de hartslag wat omlaag krijgen en er een beetje van kunnen genieten. Benfica is een enorm groot team in Europa met geweldige spelers. Ze spelen thuis in een fantastisch stadion en ze zijn ontzettend in vorm. Deze prestatie is geweldig."

