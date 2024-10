Feyenoorder zakt volledig door het ijs en krijgt in Portugal een 3 voor zijn optreden

Portugese media hebben de balans opgemaakt na de ontmoeting tussen Benfica en Feyenoord in de Champions League. Namens de Rotterdammers heeft de meeste indruk gemaakt in Estádio da Luz, terwijl door de mangel gehaald wordt.

De Portugese krant A Bola vindt dat Timber de architect was van Feyenoord in Lissabon. De middenvelder was bepalend bij verschillende doelpunten die door de formatie van Brian Priske werden gescoord: "Hij is de baas van het Feyenoord-elftal. Hij versnelde het spel op het juiste moment, veroverde de bal wanneer dat nodig was, bepaalde het ritme en beïnvloedde de uitslag met twee briljante passes die resulteerden in doelpunten van Ueda en Milambo", valt er te lezen in de krant.

Niet alles aan de kant van Feyenoord was even goed, want Dávid Hancko krijgt een 5 als cijfer. Ook Anis Hadj Moussa en Julián Carranza, die invielen voor de Rotterdammers, krijgen dezelfde beoordeling en dus een onvoldoende. Het laagste cijfer gaat naar Thomas Beelen. De centrumverdediger, die zijn basisplaats was verloren aan Gernot Trauner, krijgt een beschamende 3: "Van degenen die van de bank kwamen, was Beelen het minst. Hij liet veel ruimte voor de voorzet voor het doelpunt van Aktürkoglu."

Hoewel dat Timon Wellenreuther er bij de tegentreffer van Benfica niet al te goed uitzag, wordt de Duitse doelman niet kritisch aangekeken door het Portugese medium. De goalie van de Rotterdamse club krijgt een 8, evenals Antoni Milambo na zijn twee treffers in Portugal.

