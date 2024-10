Anco Jansen is overtuigd en wil Feyenoord-uitblinker in Oranje: ‘Ja, tuurlijk. Waarom niet?’

Anco Jansen vindt dat Ronald Koeman Feyenoord-middenvelder moet belonen met een plekje in het Nederlands elftal. De analist ziet de aanvallende middenvelder een stormachtige ontwikkeling doormaken in De Kuip en vindt het niet gek als daar een beloning van de bondscoach voor gaat volgen.

"Drie goals in de Champions League van zo'n jonge speler, dat zegt ook wat", zegt Jansen in het programma Voetbalpraat van ESPN. Vervolgens krijgt de analist van Jan Joost van Gangelen de vraag of Koeman de Feyenoorder bij het Nederlands elftal moet halen: "Ja, tuurlijk. Waarom niet? Het is je toekomst. Wij hebben geen middenvelder die op drie goals in de Champions League staat. We willen toch altijd jonge spelers zichzelf laten zien, als ze zich laten zien moeten we dat ook belonen", vindt Jansen, die onder de indruk was van Milambo in Lissabon. Hij haalt de 0-2 van de Rotterdammers aan als voorbeeld.

LEES OOK: Lofzang voor Feyenoord in Nederlandse kranten: ‘Naast de schwung is ook de swing terug’

"Het is echt voetbalgogme", doelt Jansen op de panna die Milambo vlak voor zijn treffer in Estádio Da Luz uitdeelde bij Nicolás Otamendi": "Een hele jongen die zo'n ervaren verdediger, die wereldkampioen is geworden, even door zijn stokken speelt. Het is wel genieten hoor! Hoe hij nu speelt, met twee spelers achter hem, dat maakt Milambo ook zoveel beter", zo besluit een enthousiaste Jansen.

