Feyenoord wint knap van Benfica in Lissabon en staat met geweldige cijfers in de Champions League

Feyenoord heeft een knappe overwinning geboekt in de derde speelronde van de Champions League. In het Estádio da Luz was de Nederlandse formatie te sterk voor Benfica. Het was een weerzien met oud-Feyenoorders Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü. De Rotterdammers staan met zes punten uit drie duels na een 1-3 overwinning in Lissabon.

Feyenoord begon de Europese campagne met een harde nederlaag op eigen veld tegen Bayer Leverkusen. De mannen van Brian Priske herpakten zich goed met een knappe uitzege op het Nederlands getinte Girona. Benfica stond op zes punten voorafgaand aan het duel met de Rotterdammers. Zo werd de lastige uitwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado met 1-2 gewonnen en werd Atlético Madrid in eigen huis compleet afgedroogd met 4-0. Afgelopen zomer stonden Feyenoord en Benfica ook al tegenover elkaar. Toen werd het 5-0 voor Benfica, door onder andere twee doelpunten van Vangelis Pavlidis.

De wedstrijd was in geen enkel opzicht te vergelijken met PSG – PSV op dinsdagavond. Het tempo lag een stuk lager. In de eerste tien minuten gebeurde er nauwelijks iets. Na twaalf minuten lag de bal echter al in het mandje. Ayase Ueda kreeg de bal rond de penaltystip en schoot deze knap achter doelman Anatoliy Trubin. Vier minuten later probeerde Igor Paixão het, maar zijn inzet ging nipt naast de goal. Feyenoord begon erg sterk in Lissabon.

In de twintigste minuut kopte Alexander Bah de bal keihard op de paal. Timon Wellenreuther zat daar niet helemaal bij, maar kwam met de schrik vrij. In de 24ste minuut kwam de bal voor de voeten van Ueda, die op de juiste plek stond om de bal binnen te schieten. Dat gebeurde ook, en zo stond het 0-2. Voor heel even dan, want de VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en de goal werd afgekeurd vanwege een overtreding van Jordan Lotomba.

Niet veel later kon Feyenoord toch nog juichen. In minuut 34 kwam Antoni Milambo voor de keeper te staan na een mooie passeerbeweging. De middenvelder schoot de bal vervolgens door de benen van de keeper, en zo stond het 0-2. Vlak voor rust leek Pavlidis de bal binnen te schieten, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel. In de 44ste minuut kreeg Ángel Di María een vrije trap, die hij besloot in één keer op goal te knallen. Wellenreuther wist de bal weg te boksen.

In de tweede helft schoot Gernot Trauner de bal binnen, maar wéér ging er een streep doorheen. Ditmaal vanwege buitenspel. Net iets meer dan twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd schoot Benfica de aansluitingstreffer achter Wellenreuther. Kerem Aktürkoğlu kon gemakkelijk binnentikken van ongeveer acht meter afstand. Sindsdien ging de Portugese grootmacht op jacht naar de gelijkmaker, maar deze kwam er niet.

Sterker nog, Milambo maakte ook nog zijn tweede van de avond. In de 92ste minuut bracht hij de score op 1-3, en schoot hij Feyenoord naar de overwinning.

Feyenoord vervolgt de Europese campagne op woensdag 6 november met een thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg, de ploeg die FC Twente uitschakelde in een van de voorrondes van de Champions League.