Johan Derksen wijst publiek bij Vandaag Inside de deur: ‘Dat pik ik niet’

Johan Derksen heeft vrijdagavond iemand uit het publiek bij Vandaag Inside de deur gewezen. In het fragment voor het reclameblok voorafgaand aan de uitzending wordt de voormalig voetballer uitgelachen, waarna hij aangeeft dat hij serieus genomen wil worden. Uiteindelijk mag de man wel blijven zitten.

Voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside houden Derksen en Wilfred Genee standaard een praatje over de onderwerpen die besproken gaan worden. Wanneer de heren benoemen dat het leven in de huidige maatschappij niet voor iedereen even makkelijk is, geeft Genee aan dat mensen in ieder geval naar Vandaag Inside kunnen kijken.

“Wij hebben een uitstekend niveau. Ik, althans”, geeft Derksen aan, waarop gelach vanuit het publiek klinkt. Wanneer Genee aanwijst wie het is, wil De Snor direct ingrijpen. “Die meneer kan weg, hij zit me uit te lachen”, zegt hij terwijl hij naar de deur wijst. Genee roept direct de beveiliging erbij. “Als ik niet serieus genomen wordt, dat pik ik niet”, voegt Derksen eraan toe.

Roast door Peter Pannekoek

Vervolgens zegt Genee gekscherend dat de man uit het publiek een neef van Peter Pannekoek is. “Oh, dan mag u blijven”, antwoordt Derksen lachend. Pannekoek zette Derksen donderdagavond flink voor schut met een roast tijdens het Gouden Televisier-Ring Gala. De oud-voetballer liet in gesprek met De Telegraaf weten dat hij deze wel kon waarderen en hier zelfs met een glimlach naar heeft gekeken.

