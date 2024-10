Beelden: Peter Pannekoek vernedert Johan Derksen live op tv met ‘roast’, publiek reageert gechoqueerd

Peter Pannekoek is donderdagavond tijdens het Televizier-Ring Gala met een vernietigende roast gekomen over Johan Derksen. De cabaretier nam de 75-jarige flamboyante televisiepersoonlijkheid van Vandaag Inside onder vuur met enkele grove grappen, hetgeen tot gemixte emoties in de zaal van het Koninklijk Theater Carré leidde.

“Johan Derksen gelooft niet dat Habtamu de Hoop een echte Fries is”, begint Pannekoek zijn verhaal, refererend aan de politicus die in april van dit jaar door Derksen ‘geen echte Fries' genoemd werd, ondanks dat De Hoop acht maanden na zijn geboorte werd De Hoop geadopteerd door een stel uit Friesland.

“Volgens Johan Derksen is Vandaag Inside het enige programma op de Nederlandse televisie waar mensen nog écht zeggen wat ze denken”, vervolgt Pannekoek. “En dat klopt. Kijk, ik denk dat Johan Derksen het voorbeeld is van een man die iets te veel in zichzelf is gaan geloven. Een man die iedereen camerageil noemt, terwijl hij zelf al vijf dagen op tv is. En de paar dagen dat hij niet in het nieuws is, laat hij een cameraman naar Grolloo komen om zijn mening te geven over iets wat die dag in De Telegraaf stond.” Na voorgenoemde grap worden Derksens Vandaag Inside collega’s Hélène Hendriks en Merel Ek lachend in beeld genomen door de NPO.

“Een man die in de loop der jaren zo op zijn hond is gaan lijken, dat zijn vrouw ’s nachts in bed niet meer weet: wie is nou de hond? En wie is Johan Derksen?”, gaat Pannekoek verder. Vervolgens worden ook twee andere bekende gezichten van Vandaag Inside lachend in beeld gebracht: Sam Hagens en Noa Vahle. “En uiteindelijk is zij erachter gekomen: degene met de betere adem, dat is de hond”, aldus Pannekoek.

De cabaretier vervolgt: “Een man die iedereen die jonger dan hij is, een snotneus noemt die zijn mond moet houden. Terwijl: iedereen in Nederland is jonger dan hij. Hij is puntje van de vergrijzingspiramde: de crème de la crematie.”

Pannekoek komt vervolgens met een grap die het publiek choqueert: “En ik weet niet precies hoe oud hij is: ik kan de kaarsen op zijn verjaardagstaart niet tellen, want die heeft hij allemaal in een bewusteloze vrouw geduwd.” Met die laatste grap refereert Pannenkoek aan de ontboezeming van Derksen in 2022, toen hij vertelde dat hij in het verleden een duizendurenkaars tussen de benen van een bewusteloze vrouw legde. De grap zorgt voor enkele geschokte reacties in het publiek, waarbij sommige de handen voor het gezicht slaan.

“Een man die nooit weet hoe Nederlandse voetballers met een Marokkaanse achtergrond heten en ze daarom maar altijd omschrijft met afkomst en positie: ‘die Marokkaanse rechtsback’. Dat is Mazraoui, doe gewoon je werk!”, vervolgt Pannenkoek. “Een man die zogenaamd schijt heeft aan wat andere mensen van hem vinden, maar als een bargast hem een keer tegenspreekt, wordt hij niet meer uitgenodigd. Een man die elke dag op tv mag zeggen, dat hij niks meer mag zeggen, en bij elke rel met het excuus komt: ja, zo praten ze in de voetbalkantine. Dan denk ik: bij welke club? Lazio Roma? FC Blackface? Maar: dat denk ik allemaal. Dat zou ik inderdaad nooit zeggen op tv.”

