Derksen en Van der Gijp worden plotseling aangepakt in de Tweede Kamer: 'Dat weten die dombo's niet!'

Johan Derksen en René van der Gijp worden woensdag stevig aangepakt door PVV-Kamerlid Dion Graus. Tijdens de behandeling van de landbouwbegroting moet de parlementariër nodig iets kwijt over de wolf, een onderwerp dat ook in Vandaag Inside regelmatig wordt besproken.

De wolf verdween in het begin van de 19e eeuw uit Nederland, maar vestigde zich vanaf 2015 weer binnen onze landsgrenzen. Volgens de laatste cijfers van BIJ12, dat namens de provincies schademeldingen afhandelt en de wolvenpopulatie monitort, leven er minstens 51 exemplaren in Nederland, vooral op De Veluwe en in Drenthe. Boeren ervaren veel overlast van het roofdier; dat het regelmatig op het vee gemunt heeft. De discussie of wolven al dan niet een plek verdienen in het dunbevolkte Nederland wordt daarom op het scherpst van de snede gevoerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Plas maakt Derksen belachelijk: 'En thanks voor de heads up Jo!'

Derksen toont zich in Vandaag Inside, maar bijvoorbeeld ook in een column die hij afgelopen zomer voor De Telegraaf schreef, voorstander van het afschieten van de wolf. Dat is dan weer tegen het zere been van Graus, die zich in de Kamer opwerpt als voorvechter van dierenrechten. De Limburgse volksvertegenwoordiger wordt daarom regelmatig geridiculiseerd in de talkshow op SBS, maar slaat woensdag ineens keihard terug.

LEES OOK: Wilfred Genee denkt aan zeer bijzondere overstap voor Vandaag Inside

"Ik ben bij VI, bij die Snor en dat lachebekje, een jaar lang door de stront gehaald", zegt Graus vanachter het spreekgestoelte. "Vanuit de overheid wordt geadviseerd een beweging en een geluid te maken naar de wolf. En hoe komt dat? Ik heb dat geleerd van een wolvendeskundige, en dat weten die dombo's aan tafel niet, zelfs een hele roedel dook toen hij dat deed." De uitlatingen van Derksen en Van der Gijp schieten dan ook volkomen in het verkeerde keelgat bij Graus: "Dat is het grappige: op televisie krijgen mensen een podium die van toeten noch blazen weten. Ze hebben het verstand van wolven gelijk aan een poffertje, maar zij hebben de zendtijd en de macht en kracht om een Kamerlid onderuit te halen die wél goed geïnformeerd is. En dat vind ik erg", besluit de parlementariër.

VIDEO - Dion Graus haalt uit naar Johan Derksen en René van der Gijp

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen zet verhoudingen op scherp en doet iets ongebruikelijks in Vandaag Inside

Er heerst een nieuwe dynamiek binnen de mannen van Vandaag Inside.