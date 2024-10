Van der Plas maakt Derksen belachelijk: 'En thanks voor de heads up Jo!'

Caroline van der Plas wordt niet in de war gebracht door uitspraken van Johan Derksen. De ster van Vandaag Inside noemde het dinsdagavond een slecht idee van de BBB-politicus om zich te mengen in de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam.

Derksen heeft in het verleden nog wel eens op de BBB gestemd, maar dat lijkt nu een gepasseerd station. De Snor laat zich steeds vaker negatief uit over het boegbeeld van de partij voor de boeren. Tijdens de uitzending van dinsdagavond stelde hij: "Ik vind het altijd gekakel. Leuke vrouw, spontane vrouw, maar je steekt er verder niks van op."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wilfred Genee denkt aan zeer bijzondere overstap voor Vandaag Inside

De BBB gaat zich binnenkort sterker mengen in de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, iets wat op het eerste aanzicht een bijzondere match lijkt. Volgens Van der Plas wil de BBB de hoofdstad van ons land 'veroveren'. Derksen keek hier ook van op. "Het zou toch ook gek zijn als de burgemeester van Amsterdam zich in de mestproblematiek gaat begeven of over stikstof in de provincie begint. Het is echt onzin, dat is heel haar doelgroep niet, Amsterdam."

Van der Plas ligt echter niet wakker van de uitspraken van Derksen. Zij ziet het zelfs als een extra reden om haar plannen door te trekken. "Als Johan Derksen iets een slecht idee vindt, is het een goed idee. Dank voor de heads up Jo! We stomen op naar de Stopera." En later in een reactie op een kritische twitteraar, die het met Derksen eens is: "De kiezer in Amsterdam bepaalt in 2026 of BBB iets te zoeken heeft (in, red.) Amsterdam. Niet Johan."

Als Johan Derksen iets een slecht idee vindt, is het een goed idee. Dank voor de heads up Jo! We stomen op naar de Stopera! 😉 #vandaaginside #Amsterdam #Gemeenteraad https://t.co/irdzfcVzRs — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 15, 2024

De kiezer in Amsterdam bepaalt in 2026 of BBB iets te zoeken heeft Amsterdam. Niet Johan. — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.