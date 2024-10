Wilfred Genee denkt aan zeer bijzondere overstap voor Vandaag Inside

Wilfred Genee vindt het geen gek idee als het populaire tv-programma Vandaag Inside binnenkort de overstap maakt naar een streamingsdienst als Netflix. Het contract van Genee, René van der Gijp en Johan Derksen loopt af bij Talpa, waardoor ze in verband worden gebracht met andere zenders en kanalen.

Eerder viel het programma onder de noemer van RTL, maar een terugkeer lijkt uitgesloten. Volgens eigenaar programma-eigenaar Peter van der Vorst past de talkshow niet voldoende bij het positieve imago dat de zender wil aannemen. Momenteel verschijnt Vandaag Inside op SBS 6.

Er blijven echter genoeg zenders en gegadigden geïnteresseerd, weet Genee. Zo zou ook Netflix interesse hebben getoond. "Ik denk met de ontwikkeling van alle streamers en alle andere platformen die ontstaan dat er echt genoeg partijen zijn die zouden zeggen: 'Hmm, die show willen we wel hebben'", zo stelt de presentator bij RTL Boulevard. "Maar in principe zitten we bij SBS goed. Het enige, als het blokkeert dat ik daardoor nooit wat anders kan gaan doen, is dat het enige wat ik wel lastig vind."

Waar Genee op doelt, is zijn eigen interview-programma. De presentator hunkert al geruime tijd naar een eigen show, maar Talpa wil daar (nog) niks van weten. "Wat ik graag zou willen is een programma met langere interviews van een kwartier of twintig minuten. Ik heb er ook allemaal leuke ideeën voor liggen, zoals Een Echte Man Huilt Niet."

Zou jij een overstap van Vandaag Inside naar Netflix toejuichen? Laden... 23.7% Ja 76.3% Nee 397 stemmen

