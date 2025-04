Cody Gakpo kopieert legendarische doelpuntenviering in kampioenswedstrijd met Liverpool

heeft Liverpool op een 3-1 voorsprong gezet in wat de kampioenswedstrijd voor Liverpool moet worden. De Eindhovenaar vierde zijn doelpunt door zijn shirt uit te doen en een boodschap te laten zien met een shirt dat hij eronder droeg. Daarmee imiteerde hij een legendarische doelpuntviering.

Liverpool moet minstens gelijkspelen tegen Tottenham Hotspur om vandaag (zondag) al kampioen te worden van de Premier League. Arne Slot begon de wedstrijd met Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo in de basis.

Anfield viel even stil toen Dominik Solanke de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette, maar die bleef niet lang op het bord staan. In de zestiende minuut was het Luis Díaz die alweer gelijkmaakte. In minuut 24 deed Alexis Mac Allister er een schepje bovenop met een prachtig afstandsschot.

Het derde doelpunt aan Liverpool-zijde kwam van de voet van Gakpo. Een corner werd niet helemaal lekker weggewerkt door de verdediging van Tottenham en de linksbuiten ving de bal op op de rand van de zestien. Na een korte dribble schoot de oud-PSV'er hem in de verre hoek.

Gakpo vierde het doelpunt door zijn shirt uit te trekken en zijn ondershirt te laten zien. Daarop was de tekst 'Ik behoor tot Jezus', te lezen. De Nederlander imiteerde daarmee de iconische viering van Kaká, uit zijn tijd bij AC Milan. Gakpo ontving geel en bood zijn excuses aan aan de scheidsrechter.

