Tafel Vandaag Inside barst in lachen uit na beelden 'gek': 'Keepers kunnen echt niet voetballen'

De heren van Vandaag Inside kunnen hun lach niet inhouden bij het zien van beelden van , die tegen Griekenland (1-2) flink in de fout ging. De doelman kreeg buiten de zestien de bal en verspeelde die uiterst knullig.

Wilfred Genee begint tijdens de uitzending over het keepersprobleem bij Engeland. "Engeland had toch altijd goede keepers? Ik vind Pickford nou niet..." Johan Derksen drukt zich nog sterker uit. "Nee, dat vind ik echt een gek. Ik vind het ook helemaal geen geweldige keeper." Na de flater tegen Griekenland, werd Pickford door interim-manager Lee Carsley voor het eerst in lange tijd op de bank gezet tegen Finland (1-3 winst). Dean Henderson kreeg de voorkeur.

Niet veel later krijgen de heren van het succesprogramma van Talpa de beelden van de betreffende blunder te zien. "Moet je kijken wat die doet", zegt René van der Gijp tegen Valentijn Driessen, die niet veel later samen in lachen uitbarsten. "Dit is goed toch hè? Keepers kunnen niet voetballen."

Volgens Derksen overschatten doelmannen zichzelf wel eens. "Het vervelende is: op de training denken ze allemaal dat ze het wel kunnen." Gijp deelt vervolgens een komische herinnering van zijn tijd als speler. "Wij lieten Hans van Breukelen ook wel eens vijf tegen twee meespelen, maar dat deden we gewoon om te lachen. Kon hij in het midden staan de hele tijd."

This Pickford is a fool 🤡 😂😂😂 pic.twitter.com/tMpFDsTW9T — Tboysquare (@tboysquare) October 10, 2024

