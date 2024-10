Jan Boskamp vertelt waarom hij niet terugkeert in Vandaag Inside

Jan Boskamp ziet een terugkeer als vaste gast bij Vandaag Inside niet zitten. De voormalig voetballer was in het verleden vaak te zien aan tafel bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, toen het programma nog andere namen had en nadrukkelijker op voetbal was gericht.

Boskamp was te zien bij de voetbaltalkshows Voetbal Inside en Veronica Inside, samen met Genee, Derksen en Van der Gijp. Ook dook hij regelmatig op bij voetbalprogramma Veronica Offside, met vaste gezichten Genee, Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft. Inmiddels wordt Veronica Offside vanwege tegenvallende kijkcijfers niet meer uitgezonden.

Boskamp: 'Afstand is te groot'

De reis naar het Mediapark in Hilversum vindt de 75-jarige Boskamp, die in het Belgische dorp Relegem woont, te ver. “Het was een heel mooie periode. Zeker met drie vlerken als Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Maar het is goed geweest, de afstand is gewoon te groot om steeds vanuit mijn woonplaats in België naar Hilversum te rijden. Ik werd helemaal gek van de files", zegt Boskamp tegen weekblad Privé.

