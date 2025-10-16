Spaan schrijft frustratie over Messi-Godts van zich af: 'Hoepel een eind op'

Henk Spaan is kortweg niet te spreken over het reclamefilmpje dat Lionel Messi deze week maakte met Adidas. Daarin werd Mika Godts van Ajax aangeduid als de 'toekomst van het voetbal'.

Messi legde in die video tien kaarten neer die de komende jaren de wereldtop moeten bestormen. Ook werd er een kaart gelegd met de naam erop van de linksbuiten van Ajax. Spaan kan het echter totaal niet waarderen, blijkt uit zijn column Spaan geeft punten in Het Parool. "Wat een superster uitkraamt, doet niet meer ter zake nu Lionel Messi Mika Godts heeft uitgeroepen tot een voetballer die behoort tot de Toekomst van de Sport."

Spaan is duidelijk gefrustreerd. "Hoepel een eind op, Messi, met je vet betaalde loserquotes." Beide buitenspelers staan onder contract bij het Duitse sportmerk. Waar de columnist (logischerwijs) meer waarde aan hecht, zijn zijn eigen ogen. "Ik hou het op andere linksbuitens die deze zomer zullen schitteren tijdens het WK."

Zo is Spaan enorm gecharmeerd van Anthony Gordon, linksbuiten van Newcastle en Engeland. Die scoorde dinsdag tegen Letland en kan komende zomer een basisplaats hebben bij The Three Lions. "Ik bestudeer de concurrentiestrijd tussen Anthony Gordon en Marcus Rashford met meer belangstelling dan de sprintjes van een Belg die vaker ballen kwijtraakt dan hij controleert", sneert Spaan nog naar Godts.