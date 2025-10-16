Kroes voorspelde Marseille - Ajax: 'Dat wordt 3-0 voor Marseille'

Alex Kroes is erg realistisch over het huidige niveau van Ajax. Althans, dat is zijn eigen opvatting. De technisch directeur voorspelde dat de Amsterdammers met 3-0 zouden verliezen tegen Olympique Marseille, toen beide teams elkaar recentelijk troffen in de Champions League.

Ajax kende vorig seizoen qua resultaten een prima jaargang, bijna werd het na een aantal jaren sportieve malaise kampioen van de Eredivisie. Met de tweede plek in de competitie bereikten de Amsterdammers de Champions League; fans keken enorm uit naar de terugkeer op het miljoenenbal. Nu het sentiment over trainer John Heitinga is omgeslagen en Ajax in de Champions League al twee keer is onderuitgegaan, zijn de verwachtingen voor de toekomstige duels zeer laaggespannen.

In een interview met Ajax Life deelt Kroes een opvallend gesprek dat hij had, vlak voor Marseille-uit. "Iemand vroeg mij wat het ging worden. ‘3-0 voor Marseille,’ antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen… En bij Ajax-Inter? ‘Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,’ zei ik vooraf tegen onze trainers." Het is niet dat Kroes hoopte op een opdoffer voor Ajax, maar de technisch directeur was naar eigen zeggen realistisch. "Natuurlijk begrijp ik dat er 55.000 toeschouwers zitten en een paar miljoen voor de buis, en het wil zeker niet zeggen dat je met die gedachte begint en speelt om te verliezen. Integendeel, na 35 minuten had ik nog het idee dat er wat te halen viel tegen Inter."

Nederland heeft zich onvoldoende ontwikkeld

Kroes hoopt dat er voortaan op een andere manier wordt gekeken naar de Nederlandse ploegen. "Diezelfde week verloor PSV thuis van Union. Iederéén verloor. Ajax werd aan alle kanten kapot geschreven, terwijl het door ons was ingecalculeerd. Eigenlijk kan ik dit al niet zeggen, want dan roepen de mensen: 'Die gozer is niet ambitieus'. Nee, ik ben gewoon realistisch. Het zijn anderen die een beetje moeten afkicken." Volgens de td hebben de Nederlandse clubs de afgelopen jaren onvoldoende stappen gezet. "Accepteer nou met z’n allen dat er een nieuwe werkelijkheid is… Het voetbal heeft zich internationaal doorontwikkeld en wij – als land – niet voldoende. Sterker, op bepaalde punten zijn we terug bij af."

Verwachtingen huidig Champions League-seizoen

Kroes verwacht dan ook niet dat Ajax na de winter nog in de Champions League zit. "We hebben acht punten gebudgetteerd. Dat wordt een uitdaging, toch denk ik dat het kan. En ook al ga je de volgende ronde er niet mee halen, dit is waar we staan." De verwachtingen mogen van de td ook niet te hooggespannen zijn. "Stel dat de rvc zou vinden dat het vijftien punten moeten zijn, dan zeg ik: ‘Hier heb je mijn pasje, ik ga dat niet voor elkaar krijgen.’ Omdat ik weet waar we vandaan komen. Ons spelersbudget was 55 miljoen euro, dat brengen wij nu – kaal – terug naar dertig. En dat kan, afhankelijk van het niveau, veertig of misschien vijftig worden. De tijd waarin je jaarlijks drie spelers voor 125 miljoen verkocht, is voorbij."