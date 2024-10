Valentijn Driessen weet dat één speler van Oranje schijt heeft aan Ronald Koeman

Valentijn Driessen weet dat schijt heeft aan Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal schreeuwde zich naar eigen zeggen schor om de buitenspeler van Leipzig van instructies te voorzien, die volgens Driessen door Xavi expres werden genegeerd.

Oranje speelde maandagavond in en tegen Duitsland (1-0 verlies) een wedstrijd van een erbarmelijk niveau. Het plan van Koeman, waarbij Xavi aan de rechterkant moest komen en vanuit daar druk moest zetten, liep voor geen meter. Dat zag Driessen ook, zo vertelt hij bij Vandaag Inside.

"Het mooiste: die Xavi Simons staat een meter van hem (Koeman, red.) vandaan. Koeman staat te schreeuwen en te doen, van: je moet dit en dat, zus en zo. Maar die heeft er gewoon schijt aan. Hij speelt gewoon zijn eigen wedstrijd." Volgens de journalist van De Telegraaf had Koeman daar consequenties aan moeten verbinden. "Dan zou ik in de rust denken: nou, wisselen. Kom jij maar zitten, als jij het allemaal zo goed weet. Wat minder huilen. En vervolgens komt hij op zijn favoriete plaats te staan, achter de spitsen. Dan verlies je je autoriteit bij de rest."

Johan Derksen sluit zich aan bij de woorden van Driessen. "Ik denk dat Koeman hier wakker van ligt, hij krijgt geen vat op dit groepje. Het is ook een beetje een naar, vervelend groepje. Ze gedragen zich als filmsterretjes, kunnen totaal niet tegen kritiek." De Snor is geen fan van de buitenspeler van Leipzig. "Hij is een huilebalk. Hij kan af en toe hele leuke dingen doen, heeft een individuele actie, maar het rendement is altijd teleurstellend." René van der Gijp ziet Xavi ook een beetje stagneren in zijn ontwikkeling. "Die Wirtz (Florian Wirtz van Bayer Leverkusen en het Duitse elftal, red.) zie je bijna elke week beter worden. Dat zie ik bij hem niet zo."

Moet Xavi Simons altijd in de basis staan bij Oran Laden... 10.5% Ja, hij heeft uitzonderlijke kwaliteit 45.2% Nee, Oranje speelt beter zonder hem 44.3% Nee, alleen als hij in vorm is 621 stemmen

