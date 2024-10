'Nog nooit eerder leek Oranje zoveel op godbetert Jeka 4 of SC Scheemda 7'

Het Nederlands elftal voetbalde maandagavond een wanvertoning bij elkaar, in en tegen Duitsland (1-0). De eindstand deed geen recht aan de verhoudingen op het veld. Volgens Sjoerd Mossou leek Oranje in München meer dan ooit op elf normale stervelingen.

"Als Oranje een beetje van ons allemaal is, van alle Nederlanders, dan zal het Nederlands elftal zelden zo dichtbij 'het volk' zijn gekomen als op deze memorabele voetbalavond in München", zo begint Mossou aan zijn column in het Algemeen Dagblad. "Zelden leken sterren zo ongelooflijk veel op stervelingen."

"Haal in uw hoofd uw eigen favoriete schijtwedstrijd aller tijden terug. iedere voetballer op ieder denkbaar niveau herkent dat gevoel." De journalist beschrijft vervolgens zo'n diepteleurstellende pot. "Je eerste aanname is meteen ruk. Iedere pass is te kort. Je voelt een combinatie van stress, woede en lamlendigheid. Het liefst wil je je verstoppen, strategisch onder het gras, maar dat gaat niet: je teamgenoot pal naast je heeft last van exact hetzelfde probleem, en de middenvelder voor je neus ook. Alles lijkt te snel te gaan."

Mossou maakt ook een vergelijking met de huidige politiek van Nederland, het 'stuurloze kabinet en alle chaos in de Tweede Kamer'. "Als Oranje een metafoor is voor de staat van ons land, dan kregen we inderdaad precies wat we verdienden." Dat het Nederlands elftal zich volledig blameerde en qua niveau ver terugzakte, kreeg door Mossou een bijna poëtische lading. "Oranje stond symbool voor het alledaagse, onze doodgewone sores en simpelste tekortkomingen. Maar van Ronald Koeman mag je verwachten dat Oranje er niet opeens uitziet als godbetert Jeka 4 of SC Scheemda 7."

