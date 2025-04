Pieter Zwart houdt één speler verantwoordelijk voor wanorde bij Ajax

De defensieve wanorde van Ajax tegen in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) kan volgens Pieter Zwart niet los worden gezien van de rol van . Dat schrijft de hoofdredacteur en tactisch duider van Voetbal International op X.

Halverwege was er nog niet gescoord in de Johan Cruijff ArenA en dat kwam met name omdat Sparta het vizier niet op scherp had staan. De bezoekers uit Rotterdam misten drie opgelegde kansen: Mitchell van Bergen schoot op doelman Matheus na slordig balverlies van Bertrand Traoré, Shunsuke Mito schoot rakelings naast nadat Kenneth Taylor van de bal was gezet en diezelfde Mito stuitte één op één met Matheus op de Braziliaanse keeper van Ajax.

Twee van de drie kansen die Sparta in de eerste helft kreeg, kwamen dus tot stand in de zone van Mito. Die zone werd namens Ajax bestrijkt door rechtsback Gaaei. Laatstgenoemde was bij de twee kansen die linksbuiten van Sparta kreeg echter in geen velden of wegen te bekennen.

Zwart plaatste halverwege de wedstrijd op X een zogenoemde heatmap waarop de gemiddelde positie van Gaaei op het veld in de eerste helft te zien is. Wat opvalt is dat de rechterverdediger van Ajax zich voor rust vooral op de helft van Sparta bevond. “Counterkansen voor Sparta zijn niet los te zien van rol van Anton Gaaei. Hij speelt ver naar voren, aanvallend praktisch als rechtsvoor. Daardoor bij balverlies ruimte in zijn rug voor Shunsuke Mito”, schrijft Zwart bij de afbeelding.

In de tweede helft oogde Ajax defensief minder kwetsbaar. Toch incasseerden de Amsterdammers in de vierde minuut van de blessuretijd een doelpunt: Mohamed Nassoh benutte vanbinnen het strafschopgebied van Ajax een indirecte vrije trap, nadat Matheus een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen had opgepakt. Kort erna scoorde Youri Regeer nog wel tegen, waardoor Ajax uiteindelijk met een remise van het veld stapte.

Counterkansen voor Sparta zijn niet los te zien van rol van Anton Gaaei. Hij speelt ver naar voren, aanvallend praktisch als rechtsvoor. Daardoor bij balverlies ruimte in zijn rug voor Shunsuke Mito #ajaspa pic.twitter.com/PVE8eR7h3k — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) April 27, 2025

