Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Pieter de Jongh hoeft geen uitnodiging van Vandaag Inside te verwachten. De Nederlandse trainer was vorig jaar mei te gast bij Veronica Offside, het ter ziele gegane voetbalprogramma van Genee. Een uitnodiging voor het ‘grote podium’ van Vandaag Inside zit er niet in.

De Jongh was in Nederland nooit hoofdtrainer van een profclub, maar deed wel veel ervaring op over de grens. Zo was hij als trainer actief in landen als Moldavië, Hongarije, Kenia, Zuid-Afrika, Mongolië, Rwanda, Swaziland, Zimbabwe en Somalië. Hij verwierf in Nederland met name bekendheid door zijn steenkolenengels.

Het optreden bij Veronica Offside van vorig jaar bleek een idee van toenmalig Talpa-directeur Marco Louwerens. Johan Derksen zei vrijdagavond bij Vandaag Inside: “We hadden die gekke trainer die gekke dingen roept uit Afrika hier en Marcootje ging die gozer bellen, want die wou hem wel een keer hier aan de bar hebben. Toen zegt die gozer: ‘Dan moet je bij m’n manager zijn, bij Chris (Woerts, red.).’ Had Chris hem al vastgelegd.”

Talpa was gecharmeerd van De Jongh. Genee: “De zender had hem ook al vastgelegd. Die riepen dat hij hier vaak bij ons aan tafel moest. Ik heb hem één keer meegemaakt en er kwam he-le-maal niets uit. Echt helemaal niets.” René van der Gijp noemt De Jongh een ‘totale idioot’. Genee antwoordt: “Daarom.”

