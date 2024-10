Vandaag Inside-gast maakt live in de uitzending bekend: 'Ik sta binnenkort in de Playboy'

In de uitzending van Vandaag Inside maakt bargast Eveline Stallaart vrijdagavond live bekend dat ze binnenkort uit de kleren gaat in de Playboy. Hélène Hendriks geeft even daarvoor uitsluitsel op de vraag of ook zij in de toekomst in het blad te bewonderen zal zijn.

"De Playboy? Nee...", zegt Hendriks. "Ik kan me herinneren dat ik een paar weken geleden een SMS'je heb gehad, ik denk drie weken geleden ofzo. Daar stond inderdaad de vraag of ik in de Playboy wilde. Maar kijk: als ik bijvoorbeeld bloot op de foto zou willen en ik zou dat willen plaatsen, dan zou ik dat denk ik eerder op sociale media zetten. Maar ik heb die behoefte helemaal niet." Presentator Wilfred Genee doet toch een poging: "Er is geen bedrag waarvoor je het zou doen?" Hendriks zegt nog steeds 'nee', maar als Johan Derksen "Nou..." zegt lijkt er bij een bepaald bedrag mogelijk tóch over te praten te zijn. "Nou ja, ok", lacht de presentatrice.

Vervolgens verschuift de aandacht naar bargast Eveline Stallaart. "En jij?", vraagt Genee aan de seksuologe en psychologe. Die komt daarop met een onthulling: "Nou ja, ik ben inderdaad ook door ze gebeld. En ik sta in editie 503!" Hendriks vraagt: "In vol ornaat?", maar dat is nog niet bekend, legt Stallaart uit: "Daar zijn we nog over in onderhandeling."

VIDEO - Check hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside