Privé dreigt met meer onthullingen over Bas Nijhuis, hint ook naar schandaal bij Vandaag Inside

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, heeft geen goed woord over voor Bas Nijhuis en Vandaag Inside. Volgens de journalist is alles wat tot dusver is onthuld over de scheidsrechter slechts ‘het puntje van de ijsberg’. Ook de mannen van VI krijgen er nogmaals van langs wegens het beschermen van Nijhuis.

Mandy deed voor het eerst haar verhaal

Eind augustus deed Mandy, de vermeende minnares van Nijhuis, haar verhaal in Privé. Daarin legt ze uit dat de scheidsrechter haar ervan had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft”, viel er destijds te lezen. Ook zou Nijhuis hebben gezegd dat hij in Utrecht wordt behandeld voor een drankprobleem, waardoor hij weinig thuis is. Allemaal leugens, zo stelt Privé.

Vandaag Inside houdt hand boven het hoofd van Nijhuis

Bijna twee weken geleden heeft Nijhuis deze geruchten rondom zijn persoon ontkend, toen hij te gast was bij Vandaag Inside. Tijdens Shownieuws, direct na de betreffende uitzending, reageerde Santegoeds op het optreden van de scheidsrechter in de talkshow. “Ik had vanavond het idee dat de mannen hem vanavond spaarden, hij zei dat er van het verhaal niets klopte. Maar juist al die sms'jes die we hebben afgebeeld, die ondersteunden het verhaal heel erg”, gaf de hoofdredacteur van het roddelblad aan.

Mandy is teleurgesteld in Vandaag Inside

Deze week voegde Mandy weer een hoofdstuk aan het verhaal toe, door weer in gesprek te gaan met Privé. Daarin uitte ze haar teleurstelling in de makers van Vandaag Inside, maar ook in Nijhuis. “Ik heb ze (de tekstberichten) open en bloot naar de redactie gestuurd. Ze weten precies wie ik ben. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik mijn kant van het verhaal wil vertellen. Ik heb geen bericht terugontvangen. Bas kon daar zijn verhaal doen, mij negeren ze”, merkt ze. "Het lijkt er dus op dat ze hem bewust een hand boven het hoofd houden."

Santegoeds dreigt met meer informatie over Nijhuis

Inmiddels heeft Santegoeds in de podcast Strikt Privé weer gereageerd op de situatie. “Zij (Mandy, red.) zegt: ‘Ik ben niet het enige slachtoffer’. Dan is er achter de schermen van VI ook nog het een en ander gebeurd”, hint de journalist naar nog een schandaal. “We hebben haar gevraagd wat ze daarmee bedoelt.” Mandy had er volgens de verslaggever nog geen behoefte aan hier al mee naar buiten te treden. “Maar het verhaal Bas Nijhuis is nog groter dan we in eerste instantie brachten en dachten.”

“Het is een verhaal dat werkelijk ontluisterend is”, gaat Santegoeds verder. “Zolang hij geen openheid van zaken geeft waarom hij verzint dat hij twee jongetjes uit Roemenië aan het adopteren is… Het is zó’n grote fantast dat ik denk van: er is nog maar een puntje van de ijsberg zichtbaar.” Voor nu zal de bal bij Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee liggen. “Ik hoop het verhaal volgende week te kunnen melden, maar het zal ook afhangen van hoe de mannen van VI met het tweede deel van de Bas Nijhuis-saga omgaan.”

De manier waarop de mannen van VI Nijhuis tot dusver de hand boven het hoofd hebben gehouden, is volgens Santegoeds erg vreemd. “Wilfred dacht: die sms’jes laat ik allemaal maar niet zien, want dan is er geen redden meer aan voor Bas. Het is raar dat ze hem daarmee laten ontsnappen”, geeft de hoofdredacteur aan, die vervolgens laat weten dat je voor het echte verhaal bij Privé moet zijn. “De mannen van VI doen net alsof er niets aan de hand is. Dat programma kan ook beter Vrienden voor het Leven gaan heten. Als je daar eenmaal goed in bed ligt, dan houden ze je de hand wel boven het hoofd, in tegenstelling tot als je de toorn over jezelf hebt afgeroepen daar, dán blijf je de lul. Ze zeggen nog steeds dat het een privékwestie is.”

