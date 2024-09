Derksen kijkt Van der Gijp aan: 'Ik neem René kwalijk dat...'

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside. René van der Gijp zegt geen excuses meer te verlangen van Johan Derksen, nadat Derksen de talkshow maandagavond een ‘kutprogramma’ noemde.

Derksen beklaagt zich wel weer over de onderwerpen die de revue passeren bij Vandaag Inside. Hij wil meer diepgang in het programma en minder ‘lollige’ onderwerpen. Ook erkent Derksen dat hij, Van der Gijp en Wilfred Genee elkaar onderling niet zo goed aanvoelen. “Naar mijn gevoel heb jij de neiging om er een Boulevard- en Shownieuws-achtig iets van te maken”, zegt Derksen tegen presentator Wilfred Genee. “Jij neemt mij kwalijk dat ik meer een Op1-achtig programma wil maken. En ik neem René kwalijk dat hij, als het niet over voetbal over Gordon gaat, zich te vaak niet met een onderwerp bemoeit.”

Van der Gijp vindt het zelf logisch dat hij zich op de vlakte houdt als het over politiek gaat: “Johan, dan ben jij vaak aan het woord met de tafelgast en met Merel (Ek, red.). Dat is toch zat?” Derksen is het daar niet mee eens. “Nee, wij zijn met z’n drieën het programma, de rest is te gast. Wat ik niet begrijp aan jou… Ik ben ook niet iemand die heel goed in de politiek zat, maar ik ben alles gaan volgen. Ik heb twee dagen voor de tv gezeten om de Algemene Politieke Beschouwingen te bekijken. Jij komt hier binnen en zegt: ‘Ik heb niet gekeken, het interesseert me niks.’”

Van der Gijp laat zich aan tafel vooral uit als het over voetbal gaat. “Wij hebben afgesproken dat wij dit programma zouden maken, maar dat de kapstok voetbal is. Je moet een kapstok hebben, anders lul je een eind weg. Nou, daar zit ik dan voor.” Toch eist Van der Gijp niet meer dat Derksen zijn woorden terugneemt, wat hij eerder op de dinsdag nog wel deed. “Excuses? Nee joh, helemaal niet. Ik heb nog nooit excuses gevraagd. Ik heb me ook nog nooit bemoeid met wie er naast me zit. Ik vind het prima. Ik kom alleen maar mensen tegen op straat die van dit programma genieten. Nou, perfect!”

