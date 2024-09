René van der Gijp is klaar met Johan Derksen, vanavond mogelijk allerlaatste uitzending

René van der Gijp wil stoppen met het programma Vandaag Inside als Johan Derksen dinsdagavond in een nieuwe uitzending van het programma niet door het stof gaat, zo geeft de analist dinsdag aan in gesprek met de De Telegraaf. De voetbalanalist is zwaar geïrriteerd over het feit dat Derksen zijn eigen programma een 'kutprogramma' heeft genoemd. De kans bestaat dat het trio dinsdagavond voor het laatst samen op televisie verschijnt.

In een uitgebreid gesprek met De Telegraaf heeft Van der Gijp teruggeblikt op de uitzending van maandagavond, die volledig in het teken stond van een clash tussen Derksen en Van der Gijp over de inhoud van het programma. Boegbeeld Johan Derksen deed zijn beklag over de onderwerpen die in de uitzendingen worden behandeld: hij ervaart een gebrek aan actualiteit. Derksen noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl Van der Gijp liet blijken de reactie van zijn tafelgenoot ‘onvolwassen’ te vinden. Hij noemde Derksen vervolgens een ‘kinderachtige oude man'.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Harde clash in Vandaag Inside is onderwerp van gesprek: 'Dit was absoluut niet gespeeld'

"Wat eraan vooraf gaat, is dat Johan iedere dag een lijst met 24 onderwerpen inlevert bij onze redactie", begint Van der Gijp de dag na het incident in De Telegraaf. "Als we er daarvan twee niet behandelen - bijvoorbeeld dat de temperatuur van de zee bij Bonaire een graadje gestegen is, haha -, dan wordt hij gek. "Dan denk ik, doe eens normaal joh. Het is een oude zure man die iedere dag stampvoetend terugrijdt naar Grolloo. Dat moet je niet willen joh.”

© Vandaag Inside

Derksen denkt alleen maar aan zichzelf

Van der Gijp is van mening dat Derksen alleen maar aan zichzelf denkt: "Die man sprint na de eindtune van tafel naar zijn auto. Ik ben altijd degene die gasten nog een knuffel geeft. Hij is maar met één ding bezig en dat is met zichzelf", stelt de voetbalanalist, die het incident van maandag nog niet is vergeten: "Het is van een triestigheid wat daar gebeurde. Ik zal vanavond ook eerlijk zeggen – en dat meen ik uit de grond van mij hart – dat ik niet meer aan tafel ga zitten met iemand die zijn eigen programma k*t noemt. Dat ga ik écht niet doen.”

Dinsdagavond de laatste uitzending?

Dat zou kunnen betekenen dat dinsdagavond de laatste uitzending van Vandaag Inside gaat plaatsvinden: Dat zou kunnen ja", zegt Van der Gijp over een definitief einde na afloop van de uitzending van dinsdag. De voetbalanalist eist namelijk dat Derksen zijn woorden terugneemt, aangezien hij het 'krankzinnig' vindt wat de 75-jarige analist heeft gezegd. De uitzending van Vandaag Inside op SBS6 begint om 21.35 uur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste kijkers keren zich tegen Vandaag Inside: 'Dit gaat een grens over'

Sommige vaste kijkers van Vandaag Inside zijn niet te spreken over een recente uitzending.