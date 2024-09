Harde clash in Vandaag Inside is onderwerp van gesprek: 'Dit was absoluut niet gespeeld'

Valentijn Driessen heeft in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside gereageerd op de clash tussen Johan Derksen en René van der Gijp in de nieuwste uitzending van Vandaag Inside. Driessen zat tussen de twee heren in en weet in ieder geval dat het geen 'gespeelde' botsing was tussen de twee analisten van het populaire televisieprogramma.

In de rubriek In de Wandelgangen blikken Driessen en Genee voor het eerst terug op de veelbesproken uitzending van Vandaag Inside. Er ontstond maandagavond een opvallende discussie in het programma, aangezien boegbeeld Johan Derksen zijn beklag deed over de onderwerpen die in de uitzendingen worden besproken. Derksen ervaart een gebrek aan actualiteit en noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl René van der Gijp liet blijken de reactie van zijn tafelgenoot ‘onvolwassen’ te vinden. Hij zei vervolgens tegen Derksen dat hij een ‘kinderachtige oude man’ was.

"René zei dat hij vorige week als toeschouwer bij een uitzending heeft gezeten", doelt Driessen na afloop van de uitzending op de aflevering van Vandaag Inside, waarin Johan Derksen en journaliste Merel Ek vorige week langdurig de Algemene Politieke Beschouwingen besproken: "En dat had ik vandaag ook", geeft Driessen toe: "Het leek alsof ik televisie zat te kijken. Het was wel vermakelijk. Volgens mij was het absoluut niet gespeeld", zegt de sportjournalist over de rel tussen de twee analisten.

"Nee, dat was het zeker niet", benadrukt presentator Genee. "Wat gewoon zonde is dat we een hartstikke leuk programma hebben. Volgens mij is het programma perfect in evenwicht, met serieuze onderwerpen en humor", is Genee van mening. Driessen is het roerend met hem eens: "Zeker, dat vind hij (Derksen) ook wel. Er is een goede balans", vindt de journalist van De Telegraaf.

