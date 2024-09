Johan Derksen doet microfoon vroegtijdig af, Genee sluit af: 'Bedankt voor al die jaren'

De uitzending van Vandaag Inside heeft maandagavond een opmerkelijk einde gekend. De uitzending werd ontsierd door een harde clash tussen René van der Gijp en Johan Derksen, die duidelijk impact heeft gemaakt. Het programma werd door presentator Wilfred Genee, die nog wel kon lachen, dan ook met onzekerheid afgesloten.

"Het was 23 september, een bijzondere dag. Johan, misschien tot morgen en anders maar niet. Tot ziens Valentijn en René en u ook bedankt al die jaren", zegt Genee - die daarmee doelt op het einde van het populaire televisieprogramma - tot slot tegen de kijker van het programma Vandaag Inside. De presentator doet dat met een lach, maar de clash tussen Van der Gijp en Derksen heeft maandagavond overduidelijk wat losgemaakt in het programma Vandaag Inside. De grote vraag is hoe de drie heren, Derksen, Van der Gijp en Genee, hier in aanloop naar de uitzending van dinsdag mee omgaan.

Maandagavond ontstond al vroegtijdig in de uitzending een felle discussie tussen Van der Gijp en Derksen. Laatstgenoemde deed zijn beklag over de onderwerpen die in de uitzendingen worden behandeld: hij ervaart een gebrek aan actualiteit. Derksen noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl Van der Gijp liet blijken de reactie van zijn tafelgenoot ‘onvolwassen’ te vinden. Hij noemde Derksen vervolgens een ‘kinderachtige oude man'.

Tijdens het beëindigen van de uitzending van maandagavond deed Derksen, die niet om de opmerkingen van Genee over het einde van Vandaag Inside kon lachen, zijn microfoon vroegtijdig af. Bekijk hieronder de beelden.

