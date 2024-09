Bom onder Vandaag Inside: Van der Gijp clasht hard met Derksen

Een opvallende discussie aan tafel bij Vandaag Inside in de uitzending van maandagavond. Boegbeeld Johan Derksen doet zijn beklag over de onderwerpen die in de uitzendingen worden behandeld: hij ervaart een gebrek aan actualiteit. Derksen noemt Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl René van der Gijp laat blijken de reactie van zijn tafelgenoot ‘onvolwassen’ te vinden. Hij bijt Derksen toe een ‘kinderachtige oude man’ te zijn.

Derksen erkent desgevraagd aan presentator Wilfred Genee dat hij Vandaag Inside een ‘kutprogramma’ vindt. “Ik kom nog, want ik heb een contract. Het is mijn programma niet, inhoudelijk.” Van der Gijp wil vervolgens weten wat Derksen dan wel graag zou zien. “Wil je alleen aan het woord zijn?” Derksen antwoordt grappend: “Dat zou mooi zijn.” Van der Gijp herhaalt daarna zijn vraag en zegt zich ‘volledig’ te willen aanpassen aan de wensen van Derksen.

Derksen legt uit: “Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik vind de keuze van de onderwerpen af en toe zo stuitend.” Als voorbeeld noemt hij de keuze van de eindredactie om tijd te besteden aan de beschuldigingen jegens de overleden eigenaar van warenhuis Harrods, Mohamed Al Fayed. Die wordt door tientallen voormalige medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik; vijf van hen zeggen verkracht te zijn door de miljardair. “Vorige week hadden we het over die oude meneer van Harrods, die een paar juffrouwen in de kont heeft geknepen. Heel Nederland staat in brand. Word nou eens actueel.”

'Laten we stoppen met Vandaag Inside'

Derksen vindt dat de nadruk meer op ‘serieuze onderwerpen’ mag en ‘minder op carnaval’. Van de eindredactie kreeg Derksen te horen dat de onderwerpkeuzes ‘een leuke mix’ zijn, maar daar is de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International het mee oneens. Van der Gijp zegt dat het programma kan stoppen, indien Derksen er ‘geen zin meer in heeft’. “Nou, als jij ermee wil stoppen, dan stoppen we er toch mee?”, werpt Derksen op. “Ik vind het prima”, zegt Van der Gijp vervolgens. “Wat maakt het mij uit?”

Derksen zegt ‘het einde’ van zijn contract bij Talpa wel te gaan halen, maar voegt toe dat hij er vaak ‘de pest in’ heeft als hij na een uitzending naar huis rijdt. “Ik heb het al meer dan een jaar aangekaart. Dan zeg ik: ik zit hier al 26 jaar, maar ik heb geen flikker te vertellen, op geen enkel gebied. Niet qua onderwerpkeuze, niet over de mensen die aan tafel zitten…” Van der Gijp noemt het ‘zonde’ dat Derksen op zijn leeftijd nog ‘met de pest in zijn lijf’ naar huis rijdt. “Als jij tegen mij zegt: René, vanaf vandaag mag je er zitten maar niks meer zeggen, dan zou ik dat niet erg vinden.”

Van der Gijp noemt Derksen kinderachtig

Daarna opent Van der Gijp echter de aanval op Derksen. “Heb jij niet in de gaten dat jij verleden week met meisje Merel (Merel Ek, red.) een half uur over politiek hebt zitten praten? Toen deed ik net of ik thuis was. Ik keek niet naar jou, ik keek gewoon lekker tv. Het enige wat ik niet heb gedaan, is na twintig minuten even pissen. Ik heb 35 minuten niks gezegd. Ik heb je gewoon laten gaan. Wat wil je nou nog meer? Wil je 43 minuten aan het woord zijn? Het is zo kinderachtig, man."

"Waar zijn we nou mee bezig? We zijn volwassen mensen, man. Maar jij niet", zegt Van der Gijp tegen Derksen. "Jij bent niet volwassen, je bent een kinderachtige man aan het worden die graag aan het woord is. Je wilt alleen maar zelf aan het woord zijn. Mijn zegen heb je. Echt. Ik vind je een aardige gozer, maar doe niet zo moeilijk, man.” Derksen reageert: “Ik doe niet moeilijk, maar hij (Genee, red.) begint erover.”

