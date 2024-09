Driessen verklapt wat moeder van Weghorst tegen hem zegt: ‘Dit mag je niet doorvertellen’

Valentijn Driessen heeft zaterdagavond de moeder van ontmoet op de perstribune bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax, zo onthult de journalist van De Telegraaf in het programma Vandaag Inside. De moeder van de spits heeft Driessen in De Adelaarshorst een aantal dingen verklapt, waar hij maandag live op televisie op in is gegaan.

"Ik stond op de perstribune bij Go Ahead Eagles tegen Ajax, zo'n tien minuten voor de wedstrijd, toen kwam een hele mooie vrouw naar mij toe. Zei zei: jou heb ik altijd al willen spreken", begint Driessen in het programma Vandaag Inside. "Dat was de moeder van Weghorst, een charmante vrouw. Ze was ook nog jarig, Ze verklapte een aantal dingen over Wout tegen mij", zegt Driessen, die ondanks dat hij had afgesproken niets door te vertellen de uitspraken van Weghorst zijn moeder live op televisie besloot te verkondigen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis reageert voor het eerst op bizarre aantijgingen tegen hem in Privé

"Ze zei je mag er niks over zeggen, maar ze zei dat Weghorst heeft gezegd dat Ajax kampioen zou worden", vertelt Driessen. Weghorst deed dat nadat zijn moeder had gezegd dat Ajax dit seizoen als derde zou gaan eindigen: "En ze verklapte ook het aantal doelpunten dat Wout ging maken: twintig doelpunten", besluit de sportverslaggever.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste kijkers keren zich tegen Vandaag Inside: 'Dit gaat een grens over'

Sommige vaste kijkers van Vandaag Inside zijn niet te spreken over een recente uitzending.