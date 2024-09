Vaste kijkers keren zich tegen Vandaag Inside: 'Dit gaat een grens over'

Sommige vaste kijkers van Vandaag Inside zijn niet te spreken over de uitzending van dinsdagavond. De tafelheren hadden grote lol om een bewerkte video van Kees van der Staaij, de voormalig fractievoorzitter van de SGP.

In de video, die al vaker is getoond in de uitzending, is Van der Staaij zingend te zien tijdens een bijeenkomst in een kerk. De originele audio is echter vervangen door een lied waarin wordt gezongen: “De pater fluistert, Kees, nou jij bij mij. Dat ik u kus, maakt mij geen homofiel. Heer, 'k zal u zuigen. Maar verraad mij niet.” De video werd in januari 2019 gemaakt, toen Van der Staaij onder vuur lag vanwege het ondertekenen van de zogenoemde Nashville-verklaring.

Bij Vandaag Inside moesten Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en Albert Verlinde dinsdagavond lachen om de beelden. Op de Facebook-pagina van Vandaag Inside klinkt echter de nodige kritiek van de kijkers van het programma. "Als vaste kijker vind ik dit ver over de top”, schrijft een kijker bijvoorbeeld. Een ander spreekt van een ‘schandalig laag niveau’.

Een andere Vandaag Inside-fan schrijft: “Ik kan ver meegaan maar dit was echt niet leuk... Onnodig grievend.” Weer een ander: “Ik zit er dubbel in, het was goed in elkaar gezet, maar het ging over een grens...”

VIDEO: Vandaag Inside-tafel gaat stuk om LuckyTV-beelden van zingende Kees van der Staaij

